تقرير: ليفربول يتحرك لضم مدافع بورنموث

الخميس، 20 مارس 2025 - 15:50

كتب : FilGoal

جماهير ليفربول في ملعب أنفيلد

أشارت تقارير إنجليزية إلى أن ليفربول بدأ التحرك من أجل ضم المجري ميلوس كيركيز ظهير أيسر بورنموث.

وذكرت جريدة I paper الإنجليزية أن ليفربول أجرى بالفعل اتصالات أولية مع بورنموث حول اللاعب.

وكانت شبكة سكاي سبورت ألمانيا قد أفادت قبل أسابيع أن مانشستر يونايتد ينافس ليفربول على ضم ميلوس كيركيز ظهير أيسر بورنموث.

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وأوضح التقرير أن المدافع المجري يحظى باهتمام العديد من أندية الدوري الإنجليزي الممتاز بعد تألقه مع بورنموث.

وأضاف التقرير أن ليفربول يسعى لضمه، كما أنه ضمن قائمة طويلة من الخيارات لدى مانشستر يونايتد.

ويمتد عقد اللاعب مع بورنموث حتى صيف 2028.

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وأوضح التقرير أن تدعيم مركز الظهير الأيسر يعتبر أحد أكبر الأولويات لأرني سلوت مدرب ليفربول، مع دخول أندي روبرتسون للثلاثينيات من عمره، وعدم تألق كوستاس تسيميكاس مما يجعل وضعه ليس مستقرا مع النادي.

ويعول ليفربول على مديره الرياضي ريتشارد هيوز الذي نجح في ضم الدولي المجري إلى بورنموث في عام 2023، حين كان مديرا رياضيا للفريق.

في حالة انتقال كيركيز إلى ليفربول سيلتحق بزميله الدولي دومينيك سوبوسلاي.

وذكر التقرير أن ليفربول أجرى محادثات مع الظهير الأيسر في صيف عام 2023، لكنها فشلت لأن كيركيز كان يريد ضمانات باللعب كأساسي، لكن ليفربول لم يتمكن من توفير ذلك له في ذلك الوقت.

ولذلك اختار كيركيز الانتقال إلى بورنموث حتى يتمكن من النمو وتطوير مهاراته في الدوري الإنجليزي الممتاز.

وأراد مانشستر يونايتد التعاقد معه في الصيف الماضي لكنه لم يوافق على دفع 40 مليون جنيه إسترليني التي طالب بها بورنموث في ذلك الوقت.

ميلوس كيركيز بورنموث ليفربول
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