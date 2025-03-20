كرة طائرة - تحديد مواعيد نهائيات كأس مصر للسيدات

الخميس، 20 مارس 2025 - 15:40

كتب : FilGoal

الأهلي × الزمالك - كرة طائرة سيدات

أعلن الاتحاد المصري للكرة الطائرة مواعيد نهائيات كأس مصر للسيدات.

وتختتم منافسات الموسم المحلي في مصر بمواجهات الكأس بعد أن حسم الأهلي لقبي السوبر والدوري.

بينما يلعب فريقا الأهلي والزمالك في منافسات بطولة إفريقيا للسيدات في أبريل المقبل.

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ووصلت منافسات كأس مصر لمرحلة نصف النهائي.

وحدد الاتحاد المصري للكرة الطائرة المواعيد كالآتي:

الجمعة 21 مارس

الأهلي × سبورتنج (8:30 مساء)

الزمالك × دلفي (10:30 مساء)

وتقام المباراة النهائية يوم السبت 22 من شهر مارس الجاري.

وكانت سيدات الأهلي قد حسمن لقب كأس مصر الموسم الماضي.

ويشارك الأهلي والزمالك في بطولة إفريقيا المقرر إقامتها في مدينة أبوجا النيجيرية من 1 إلى 14 أبريل المقبل.

وكان الزمالك قد توج بلقب آخر نسختين من بطولة إفريقيا لسيدات الكرة الطائرة.

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