الأعلى للإعلام يعلن إيقاف معلق قمة الطائرة.. واستدعاء مسؤول صفحة الزمالك للتحقيق

أصدر المجلس الأعلى للإعلام قراراته بشأن سلسلة نصف نهائي الدوري المصري لرجال الطائرة بين الأهلي والزمالك.

وقرر المجلس الأعلى للإعلام إيقاف حمدي السيد معلق المباراة الأولى بين الفريقي يوم 16 مارس الجاري لعدم مراعاة الحيادية.

كما تم استدعاء مسؤول صفحة نادي الزمالك للكرة الطائرة بسبب استخدام صورة محمد مصطفى "لعبة" والذي ثبت بتحقيقات الاتحاد المصري للطائرة ارتكابه تصرفات غير لائقة.

وجاءت قرارات المجلس الأعلى لتنظيم الإعلام كالآتي:

- إيقاف حمدي السيد معلق مباراة الكرة الطائرة بين فريقي الأهلي والزمالك المذاعة يوم 16 مارس على قناة الاتحاد بموقع يوتيوب لعدم مراعاته الحيادية أثناء أداء عمله.

- استدعاء مسؤول صفحة نادي الزمالك للكرة الطائرة على فيسبوك للتحقيق معه فيما أظهرته الصفحة من صورة أحد لاعبي الفريق ثبت بتحقيقات اتحاد الطائرة ارتكابه تصرفات غير لائقة تجاه جماهير الأهلي.

حسم الأهلي نتيجة المباراة الأولى من مباريات نصف نهائي الدوري المصري للكرة الطائرة بالفوز بنتيجة 3-1 على الزمالك.

اللقاء أقيم في صالة حسن مصطفى في مدينة السادس من أكتوبر.

ونجح الزمالك في حسم المباراة الثانية بنفس النتيجة 3-1 ليتم اللجوء لمباراة فاصلة.

وفي النهاية حسم الأهلي تأهله للمباراة النهائية بعد التغلب على الزمالك 3-0 في المباراة الفاصلة.

ويواجه الأهلي فريق بتروجت أيام 24 و25 و27 مارس الجاري في نهائي الدوري.