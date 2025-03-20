الأعلى للإعلام يعلن إيقاف معلق قمة الطائرة.. واستدعاء مسؤول صفحة الزمالك للتحقيق

الخميس، 20 مارس 2025 - 15:28

كتب : FilGoal

الأهلي - الزمالك - كرة طائرة

أصدر المجلس الأعلى للإعلام قراراته بشأن سلسلة نصف نهائي الدوري المصري لرجال الطائرة بين الأهلي والزمالك.

وقرر المجلس الأعلى للإعلام إيقاف حمدي السيد معلق المباراة الأولى بين الفريقي يوم 16 مارس الجاري لعدم مراعاة الحيادية.

كما تم استدعاء مسؤول صفحة نادي الزمالك للكرة الطائرة بسبب استخدام صورة محمد مصطفى "لعبة" والذي ثبت بتحقيقات الاتحاد المصري للطائرة ارتكابه تصرفات غير لائقة.

أخبار متعلقة:
كرة طائرة - تحديد مواعيد سلسلة نهائي الدوري بين الأهلي وبتروجت كرة طائرة - الأهلي إلى نهائي الدوري بعد الفوز على الزمالك في مباراة الحسم 3-0 كرة طائرة - مواجهة فاصلة لحسم المتأهل.. الزمالك يهزم الأهلي في الجولة الثانية كرة طائرة - في انتظار المتأهل من القمة.. بتروجت إلى نهائي الدوري

وجاءت قرارات المجلس الأعلى لتنظيم الإعلام كالآتي:

- إيقاف حمدي السيد معلق مباراة الكرة الطائرة بين فريقي الأهلي والزمالك المذاعة يوم 16 مارس على قناة الاتحاد بموقع يوتيوب لعدم مراعاته الحيادية أثناء أداء عمله.

- استدعاء مسؤول صفحة نادي الزمالك للكرة الطائرة على فيسبوك للتحقيق معه فيما أظهرته الصفحة من صورة أحد لاعبي الفريق ثبت بتحقيقات اتحاد الطائرة ارتكابه تصرفات غير لائقة تجاه جماهير الأهلي.

حسم الأهلي نتيجة المباراة الأولى من مباريات نصف نهائي الدوري المصري للكرة الطائرة بالفوز بنتيجة 3-1 على الزمالك.

اللقاء أقيم في صالة حسن مصطفى في مدينة السادس من أكتوبر.

ونجح الزمالك في حسم المباراة الثانية بنفس النتيجة 3-1 ليتم اللجوء لمباراة فاصلة.

وفي النهاية حسم الأهلي تأهله للمباراة النهائية بعد التغلب على الزمالك 3-0 في المباراة الفاصلة.

ويواجه الأهلي فريق بتروجت أيام 24 و25 و27 مارس الجاري في نهائي الدوري.

كرة طائرة الأهلي الزمالك المجلس الأعلى للإعلام
نرشح لكم
كرة طائرة - تحديد مواعيد نهائيات كأس مصر للسيدات كرة طائرة - تحديد مواعيد سلسلة نهائي الدوري بين الأهلي وبتروجت كرة طائرة - الأهلي إلى نهائي الدوري بعد الفوز على الزمالك في مباراة الحسم 3-0 انتهت كرة طائرة – الأهلي (3)-(0) الزمالك.. الأحمر إلى نهائي الدوري كرة طائرة - مواجهة فاصلة لحسم المتأهل.. الزمالك يهزم الأهلي في الجولة الثانية انتهت كرة طائرة - الأهلي 1-3 الزمالك.. اللجوء لمباراة فاصلة كرة طائرة - في انتظار المتأهل من القمة.. بتروجت إلى نهائي الدوري تغريم لعبة وجابر وإنذار بالشطب.. اتحاد الطائرة يعلن عقوبات مباراة الأهلي والزمالك
أخر الأخبار
مباشر كأس العاصمة - الأهلي (0)-(0) إنبي.. بداية اللقاء بعد قليل 5 دقيقة | الدوري المصري
التشكيل - ثنائي في هجوم إيطاليا.. وبوركاردت يقود ألمانيا في ربع نهائي الأمم الأوروبية 15 دقيقة | الكرة الأوروبية
تشكيل إنبي - ثلاثي في الهجوم أمام الأهلي ضمن خيارات حمزة الجمل 26 دقيقة | الدوري المصري
التشكيل - عودة مبابي بعد طول غياب في قيادة هجوم فرنسا أمام كرواتيا 30 دقيقة | الكرة الأوروبية
تشكيل الأهلي - ظهور معلول الأول منذ الإصابة وعودة أفشة وعطية الله أمام إنبي 45 دقيقة | الكرة المصرية
نهاية موسم ديبالا؟ 49 دقيقة | الكرة الأوروبية
في مصلحة منتخب مصر.. سيراليون تهزم غينيا بيساو قبل ملاقاة الفراعنة ساعة | منتخب مصر
تأجل ظهوره الأول.. استبعاد أسينسيو من قائمة مباراة إسبانيا وهولندا ساعة | الكرة الأوروبية
التعليقات
الأكثر مشاهدة
1 مصدر من الرابطة لـ في الجول: سنعلن العقوبات خلال ساعات.. وهذا لا يعني تأجيل القمة 2 انتهت كرة طائرة – الأهلي (3)-(0) الزمالك.. الأحمر إلى نهائي الدوري 3 اللجنة الأولمبية تصدر بيانا بشأن شكوى الأهلي ضد اتحاد الكرة ورابطة الأندية 4 الأهلي يرفض قرارات رابطة الأندية بشأن مباراة القمة