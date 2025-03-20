24 لاعبا في قائمة منتخب السيدات لمواجهتي الأردن وديا

أعلن أحمد رمضان المدير الفني لمنتخب سيدات كرة القدم، قائمة اللاعبات لمواجهة الأردن وديا.

ويلتقي منتخب السيدات أمام الأردن يومي 4 و8 إبريل المقبل.

ويستعد المنتخب المصري للسيدات لمواجهة غانا في الدور الأخير لتصفيات كأس الأمم الإفريقية.

ونجح منتخب مصر لسيدات في تخطي رواندا ضمن التصفيات المؤهلة لأمم إفريقيا 2026 بثلاثة أهداف مقابل هدفين.

وجاءت قائمة منتخب السيدات لمواجهتي الأردن كالتالي:

حراسة المرمى: فرح سمير علي - كنزي مجدي عزيز - عزة مجدي فولي - حبيبة عصام صبري

الدفاع: نورا خالد محمد - رودينا عبد الرسول - ندى عماد - نور عبد الواحد - عهد طارق

الوسط: نهى طارق - نادين ياسر غازي - ثريا أشرف - منة عزت - مروة توفيق - يارا صبري - أميرة محمد - مهيرة علي - ياسمين عبد العزيز

الهجوم: حبيبة عصام محمد - منار السيد - نادية أحمد رمضان - ليلي شريف البحيري - نادية صوان - ليلى إدريس.

وستُجرى نهائيات كأس أمم إفريقيا للسيدات 2026 بمشاركة 12 منتخبا، في نسختها الـ15 بدولة المغرب.

ولم يشارك منتخب سيدات مصر في أمم إفريقيا منذ نسخة 2016 في الكاميرون.

وأقيمت النسخة الأخيرة من كأس أمم إفريقيا للسيدات في المغرب 2022 والتي توجت بها سيدات جنوب إفريقيا بينما نسخة 2024 سيتم إقامتها في شهر يوليو المقبل بدولة المغرب.

وشهدت نسخة المغرب 2022 زيادة عدد المنتخبات من 8 إلى 12 منتخبا.

ستشهد تصفيات كأس أمم إفريقيا للسيدات 2026 مشاركة 38 منتخبا إفريقيًا، يصعد منهم 12 منتخبا للمشاركة في كأس الأمم.

وستكون نسخة بطولة إفريقيا للسيدات مؤهلة لكأس العالم للسيدات 2027 في البرازيل.

يذكر أن سيدات نيجيريا هن الأكثر تتويجا ببطولة إفريقيا للسيدات بـ11 لقبا، تليها غينيا الاستوائية ببطولتين، وأخيرًا سيدات جنوب إفريقيا بلقب واحد.