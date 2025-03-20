كأس عاصمة مصر - موعد مباراة الزمالك المقبلة ضد بتروجت والقناة الناقلة

الخميس، 20 مارس 2025 - 15:11

كتب : FilGoal

الزمالك ضد بتروجت

يخوض فريق الزمالك ثاني مبارياته في كأس عاصمة مصر -كأس الرابطة- بمواجهة بتروجت.

واستهل الزمالك مشواره في البطولة بالتعادل أمام الجونة بهدف لكل منهما ضمن منافسات الجولة الثانية من المجموعة الأولى.

ويتواجد الزمالك في المجموعة الأولى من البطولة.

أخبار متعلقة:
رابطة الدوري الفرنسي تؤجل لقاء سان جيرمان ضد نانت بيسيرو: نلعب للتتويج بكأس الرابطة.. وعلينا الدفاع عن الزمالك بالقلب الشرق الأوسط: رابطة الأندية السعودية تكشف حقيقة زيادة قوائم اللاعبين مصدر من الرابطة لـ في الجول: لا مستحقات متأخرة للحكام والعملية تتم دون تدخل اتحاد الكرة

وتضم المجموعة الزمالك والجونة وبتروجت ومودرن سبورت وسموحة.

ويتصدر بتروجت ترتيب المجموعة برصيد 6 نقاط بالعلامة الكاملة بانتصارين على سموحة ومودرن سبورت.

موعد مباراة الزمالك ضد بتروجت

تقام المباراة يوم الأحد 23 مارس.

ويستضيف استاد الكلية الحربية المباراة.

وتنطلق المباراة في التاسعة ونصف مساء.

وتذاع المباراة عبر قناة أون سبورت.

كأس الرابطة الزمالك بتروجت
نرشح لكم
مواعيد مباريات الخميس 20 مارس 2025.. الأهلي ضد إنبي ومواجهات نارية بدوري الأمم قائمة الأهلي - عودة الثنائي المصاب.. وظهور معلول لأول مرة أمام إنبي طبيب الزمالك: فتوح لا يحتاج لتدخل جراحي.. ويمكنه المشاركة في المباريات المقبلة الزمالك يكشف تفاصيل إصابة محمد حمدي علاء عبد العال: الرياح تسببت في هدف تعادل الزمالك كأس العاصمة - الونش يتعادل للزمالك أمام الجونة في الوقت القاتل.. وينقذ بيسيرو من الهزيمة الأولى تعادل متكرر.. المصري يتقاسم النقاط مع زد في كأس العاصمة كأس العاصمة - مصطفى الشهدي حكما لمباراة الأهلي وإنبي
أخر الأخبار
الاستدعاء الدولي ليس سببا للتأجيل.. الاتحاد الإسباني يرفض تأجيل مباراة برشلونة وأوساسونا 26 دقيقة | الدوري الإسباني
تقرير: ليفربول يتحرك لضم مدافع بورنموث 27 دقيقة | ميركاتو
كرة طائرة - تحديد مواعيد نهائيات كأس مصر للسيدات 37 دقيقة | رياضة نسائية
عمان تخطف التعادل أمام كوريا الجنوبية وتشعل تصفيات كأس العالم 48 دقيقة | الوطن العربي
الأعلى للإعلام يعلن إيقاف معلق قمة الطائرة.. واستدعاء مسؤول صفحة الزمالك للتحقيق 49 دقيقة | كرة طائرة
24 لاعبا في قائمة منتخب السيدات لمواجهتي الأردن وديا ساعة | رياضة نسائية
كأس عاصمة مصر - موعد مباراة الزمالك المقبلة ضد بتروجت والقناة الناقلة ساعة | الكرة المصرية
أول المتأهلين من التصفيات.. كامادا وكوبو يقودان اليابان إلى كأس العالم بثنائية في البحرين ساعة | آسيا
التعليقات
الأكثر مشاهدة
1 مصدر من الرابطة لـ في الجول: سنعلن العقوبات خلال ساعات.. وهذا لا يعني تأجيل القمة 2 انتهت كرة طائرة – الأهلي (3)-(0) الزمالك.. الأحمر إلى نهائي الدوري 3 اللجنة الأولمبية تصدر بيانا بشأن شكوى الأهلي ضد اتحاد الكرة ورابطة الأندية 4 الأهلي يرفض قرارات رابطة الأندية بشأن مباراة القمة