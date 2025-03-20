كأس عاصمة مصر - موعد مباراة الزمالك المقبلة ضد بتروجت والقناة الناقلة

يخوض فريق الزمالك ثاني مبارياته في كأس عاصمة مصر -كأس الرابطة- بمواجهة بتروجت.

واستهل الزمالك مشواره في البطولة بالتعادل أمام الجونة بهدف لكل منهما ضمن منافسات الجولة الثانية من المجموعة الأولى.

ويتواجد الزمالك في المجموعة الأولى من البطولة.

وتضم المجموعة الزمالك والجونة وبتروجت ومودرن سبورت وسموحة.

ويتصدر بتروجت ترتيب المجموعة برصيد 6 نقاط بالعلامة الكاملة بانتصارين على سموحة ومودرن سبورت.

موعد مباراة الزمالك ضد بتروجت

تقام المباراة يوم الأحد 23 مارس.

ويستضيف استاد الكلية الحربية المباراة.

وتنطلق المباراة في التاسعة ونصف مساء.

وتذاع المباراة عبر قناة أون سبورت.