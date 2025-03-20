أول المتأهلين من التصفيات.. كامادا وكوبو يقودان اليابان إلى كأس العالم بثنائية في البحرين

الخميس، 20 مارس 2025 - 14:45

كتب : FilGoal

كوبو - اليابان ضد البحرين

بات منتخب اليابان أول المتأهلين إلى كأس العالم 2026 من التصفيات بعد الفوز على البحرين.

وتغلب منتخب اليابان على البحرين بهدفين دون مقابل ضمن منافسات الجولة السابعة من تصفيات آسيا المؤهلة لكأس العالم.

ورفع منتخب اليابان رصيده إلى 19 نقطة في المجموعة الثالثة وبفارق 9 نقاط عن أستراليا أقرب منافسيه.

وبذلك حجز منتخب اليابان مقعده في كأس العالم 2026 قبل 3 جولات من ختام التصفيات.

ويتأهل أول وثاني كل مجموعة من تصفيات آسيا إلى كأس العالم مباشرة، بينما الثالث والرابع يخوضان الملحق العالمي.

وكان إندو قد افتتح التسجيل مبكرا في الدقيقة التاسعة قبل أن يتم إلغاء الهدف عن طريق تقنية الفيديو بسبب لمسة يد.

ونجح البديل دايتشي كامادا في افتتاح التسجيل بالدقيقة 66 من صناعة كوبو بعد 3 دقائق فقط من مشاركته.

بينما حسم كوبو المباراة بهدف ثاني رائع في الدقيقة 87.

وحافظ منتخب اليابان على نظافة شباكه للمباراة الـ 11 ضمن 13 مباراة خاضهم الفريق في التصفيات الحالية المؤهلة لكأس العالم 2026.

وخلال المرحلة الثالثة من التصفيات لعب منتخب اليابان سبع جولات ولم يخسر في أي مباراة بينما تعثر مرة واحدة بالتعادل أمام أستراليا.

وانضم منتخب اليابان بذلك لمنتخبات أمريكا والمكسيك وكندا المتأهلة بالفعل لاستضافة نسخة 2026.

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