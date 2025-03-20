كلويفرت لم يف بوعده.. أستراليا تكتسح إندونيسيا وتضغط على السعودية في تصفيات المونديال

اكتسح منتخب أستراليا منافسه إندونيسيا بنتيجة 5-1 في الجولة السابعة من المرحلة الثالثة لحساب المجموعة الثالثة بالتصفيات الآسيوية المؤهلة لكأس العالم 2026.

أحرز أهداف المنتخب الأسترالي مارتن بويل في الدقيقة 18 من ضربة جزاء، نيشان فيلوبيلاي في الدقيقة 20، وجاكسون إيرفين في الدقيقتين 34 لينتهي الشوط الأول بتقدم أستراليا 3-0.

وفي الشوط الثاني أضاف لويس ميلر الهدف الرابع في الدقيقة 61.

وقلص اولي روميني النتيجة لإندونيسيا في الدقيقة 78، قبل أن يختتم جاكسون إيرفين أهداف أستراليا في الدقيقة 90 من المباراة، لتنتهي النتيجة بفوز أستراليا 5-1.

وتعد تلك المباراة الأولى للهولندي باتريك كليوفرت الذي تولى المسؤولية خلفا للمدرب الكوري الجنوبي شين تاي يانج.

ووعد كليوفرت في مؤتمره الصحفي قبل مواجهة أستراليا بتحقيق مفاجأة، مشيرًا إلى أن هدفه في أول عامين هو التأهل لكأس العالم.

ورفع المنتخب الأسترالي رصيده إلى 10 نقاط في المركز الثاني بالمجموعة، فيما توفق رصيد منتخب إندونيسيا عند 6 نقاط بالتساوي مع البحرين والسعودية والصين، في المجموعة التي يتصدرها منتخب اليابان برصيد 19 نقطة وضمن تأهله إلى المونديال.

المنتخب السعودي يلتقي في الجولة ذاتها أمام الصين.

ويتأهل صاحبي المركزين الأول والثاني من كل مجموعة من المجموعات الثلاث مباشرة إلى كأس العالم.

وتخوض الفرق أصحاب المركز الثالث والرابع بالمجموعات الثلاث لخوض مرحلة رابعة من التصفيات.

سيتم تقسيم الفرق أصحاب المركز الثالث والرابع إلى مجموعتين من 3 فرق ليتأهل متصدر كل مجموعة مباشرة إلى المونديال، فيما يخوض وصيف كل مجموعة مرحلة خامسة من التصفيات.

المرحلة الخامسة سيخوض فيها وصيفا المجموعتين مواجهة إقصائية ليتأهل فرق إلى التصفيات الكونفدرالية الأخيرة والتي ستضم ممثل من كل قارة لتحديد المقاعد الأخيرة في المونديال المقرر أن يضم 48 منتخبا.