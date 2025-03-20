لن تغيب.. إدراج الملاكمة مجددا في أولمبياد لوس أنجلوس 2028

أدرجت اللجنة الأولمبية الدولية رياضة الملاكمة في منافسات أولمبياد لوس أنجلوس 2028 بعد التصويت بالإجماع.

وكانت رياضة الملاكمة قد غابت عن برنامج ألعاب لوس أنجلوس 2028 الأولي، بسبب صراع مع الاتحاد الدولي للعبة.

وكان الصراع قائما بين اللجنة الأولمبية الدولية والاتحاد الدولي للملاكمة وعلى إثره قد شهد غياب اللعبة الشهيرة عن أولمبياد لوس أنجلوس 2028 في البداية.

ومنحت اللجنة الأولمبية الدولية الشهر الماضي اعترافا مؤقتا بالملاكمة العالمية بعد إطلاق الاتحاد العالمي للملاكمة في 2023 والذي يضم حاليا أكثر من 80 اتحادا.

وأشاد توماس باخ رئيس اللجنة الأولمبية الدولية بعودة الملاكمة من جديد واستمرارها في الأولمبياد.

وخلال العام الماضي جردت اللجنة الأولمبية الدولية الاتحاد الدولي للملاكمة من صلاحياته وأصبحت هي الحاكمة للعبة خلال منافسات أولمبياد باريس 2024.

وطالب توماس باخ رئيس اللجنة الأولمبية الدولية في وقت سابق من جميع الاتحادات دعم منظمة واحدة ليصبح جميع الاتحادات تحت لواء واحد ما يدعم تواجد اللعبة في الأولمبياد المقبلة.

وتتواجد الملاكمة في الأولمبياد بشكل مستمر منذ نسخة سانت لويس في أمريكا في 1904.