تقرير: حسام عوار يغيب عن اتحاد جدة لمدة 3 أسابيع

الخميس، 20 مارس 2025 - 12:54

كتب : FilGoal

حسام عوار - اتحاد جدة

يغيب الجزائري حسام عوار عن صفوف اتحاد جدة لمدة ثلاثة أسابيع بسبب الإصابة التي لحقت به.

حسام عوار

النادي : الاتحاد

الاتحاد

وتعرض عوار للإصابة خلال مواجهة اتحاد جدة أمام الرياض في الجولة الماضية من الدوري السعودي.

وغاب عوار عن تدريبات الفريق الجماعية خلال الفترة الماضية متأثرا بإصابته.

أخبار متعلقة:
صحيفة البلاد: أهلي جدة أتم اتفاقه مع علي لاجامي لاعب النصر اتحاد جدة يستعيد خدمات ثنائي الوسط ضد الشباب الدوري السعودي - اتحاد جدة يعزز صدارته بهدف قاتل.. جوميز يواصل إنقاذ الفتح وهاتريك تاريخي لـ حمدالله تشكيل اتحاد جدة - بنزيمة يقود الهجوم أمام الرياض.. وديابي أساسي

وكشفت صحيفة ليكيب الفرنسية أن الفحوصات الطبية التي أجراها عوار أثبتت إصابته في الفخذ.

وأوضح التقرير أن عوار سيغيب عن فريق اتحاد جدة لمدة 3 أسابيع مقبلة.

ويبدأ عوار في تنفيذ البرنامج التأهيلي من أجل التعافي من الإصابة التي لحقت به.

وبذلك يغيب عوار عن مواجهة الاتحاد المقبلة أمام الشباب في نصف نهائي كأس خادم الحرمين الشريفين والمقرر إقامتها مطلع أبريل المقبل.

ويحتل اتحاد جدة صدارة ترتيب الدوري السعودي عقب مرور 25 جولة.

وجمع اتحاد جدة 61 نقطة ويتصدر بفارق 4 نقاط عن الهلال أقرب منافسيه.

الدوري السعودي اتحاد جدة حسام عوار
نرشح لكم
نجم اتحاد جدة يرفض الراحة الغامدي: لم نكن سعداء بما حدث في كأس الخليج.. ومباراة الصين مهمة لنا كلاعبين رينار: التأهل لكأس العالم في أيدينا.. وتنتظرنا مواجهة صعبة أمام الصين مدرب صربيا يكشف سبب غياب ثنائي الهلال تأكد غياب كنو عن مواجهة السعودية ضد الصين في تصفيات المونديال تقرير: تحديد موعد انطلاق ونهاية الموسم المقبل من الدوري السعودي تصفيات كأس العالم – نفاد تذاكر مباراة السعودية والصين السعودية في التصنيف الرابع.. اتحاد كونكاكاف يعلن موعد قرعة الكأس الذهبية
أخر الأخبار
الزمالك يستعيد فتوح قبل مواجهة بتروجت 37 دقيقة | الدوري المصري
نجم اتحاد جدة يرفض الراحة 44 دقيقة | سعودي في الجول
حوار مطول مع حسام حسن حول صلاح ومرموش والتتويج بأمم إفريقيا والتأهل للمونديال ساعة | منتخب مصر
الاستدعاء الدولي ليس سببا للتأجيل.. الاتحاد الإسباني يرفض تأجيل مباراة برشلونة وأوساسونا ساعة | الدوري الإسباني
تقرير: ليفربول يتحرك لضم مدافع بورنموث ساعة | ميركاتو
كرة طائرة - تحديد مواعيد نهائيات كأس مصر للسيدات 2 ساعة | رياضة نسائية
عمان تخطف التعادل أمام كوريا الجنوبية وتشعل تصفيات كأس العالم 2 ساعة | الوطن العربي
الأعلى للإعلام يعلن إيقاف معلق قمة الطائرة.. واستدعاء مسؤول صفحة الزمالك للتحقيق 2 ساعة | كرة طائرة
التعليقات
الأكثر مشاهدة
1 مصدر من الرابطة لـ في الجول: سنعلن العقوبات خلال ساعات.. وهذا لا يعني تأجيل القمة 2 انتهت كرة طائرة – الأهلي (3)-(0) الزمالك.. الأحمر إلى نهائي الدوري 3 اللجنة الأولمبية تصدر بيانا بشأن شكوى الأهلي ضد اتحاد الكرة ورابطة الأندية 4 الأهلي يرفض قرارات رابطة الأندية بشأن مباراة القمة