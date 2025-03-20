تقرير: حسام عوار يغيب عن اتحاد جدة لمدة 3 أسابيع

يغيب الجزائري حسام عوار عن صفوف اتحاد جدة لمدة ثلاثة أسابيع بسبب الإصابة التي لحقت به.

حسام عوار النادي : الاتحاد الاتحاد

وتعرض عوار للإصابة خلال مواجهة اتحاد جدة أمام الرياض في الجولة الماضية من الدوري السعودي.

وغاب عوار عن تدريبات الفريق الجماعية خلال الفترة الماضية متأثرا بإصابته.

وكشفت صحيفة ليكيب الفرنسية أن الفحوصات الطبية التي أجراها عوار أثبتت إصابته في الفخذ.

وأوضح التقرير أن عوار سيغيب عن فريق اتحاد جدة لمدة 3 أسابيع مقبلة.

ويبدأ عوار في تنفيذ البرنامج التأهيلي من أجل التعافي من الإصابة التي لحقت به.

وبذلك يغيب عوار عن مواجهة الاتحاد المقبلة أمام الشباب في نصف نهائي كأس خادم الحرمين الشريفين والمقرر إقامتها مطلع أبريل المقبل.

ويحتل اتحاد جدة صدارة ترتيب الدوري السعودي عقب مرور 25 جولة.

وجمع اتحاد جدة 61 نقطة ويتصدر بفارق 4 نقاط عن الهلال أقرب منافسيه.