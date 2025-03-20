دي لافوينتي: لا مشكلة في صوم لامين يامال.. ونحترم جميع المعتقدات

يرى لويس دي لافوينتي المدير الفني لمنتخب إسبانيا أنه لا توجد مشكلة بشأن صيام لامين يامال.

لامين يامال النادي : برشلونة إسبانيا

وكشف لامين يامال في وقت سابق عن صيامه بشكل طبيعي وفقا لتعاليم الدين الإسلامي.

وقال لويس دي لا فوينتي المدير الفني لمنتخب إسبانيا في مؤتمر صحفي: "لا توجد مشكلة لدي في صوم لامين يامال والأمور طبيعية تماما بالنسبة لنا".

وأوضح دي لافوينتي "يامال يتبع تعاليمه الدينية ويفعل كما يفعل في ناديه".

وكشف "وكما هو الحال في برشلونة قدّم الفريق الطبي وأخصائي التغذية إرشادات له حول الأكل والشرب، ونحن نحترم جميع المعتقدات".

واختتم مدرب منتخب إسبانيا تصريحاته "لم أواجه موقفا مماثلا لحالة صوم لامين يامال، لكن الأمور تسير على ما يرام".

ويحل منتخب إسبانيا ضيفا على هولندا مساء اليوم الخميس في ذهاب ربع نهائي دوري الأمم الأوروبية.

وتقام مباراة الإياب يوم الأحد المقبل.