"سيصبح ضمن الأعلى أجرا".. تقرير برتغالي: عرض مكسيكي لضم دي ماريا

الخميس، 20 مارس 2025 - 12:16

كتب : FilGoal

أنخيل دي ماريا - بنفيكا ضد إشتوريل

كشفت صحيفة أبولا البرتغالية عن رغبة نادي كلوب أمريكا المكسيكي في ضم أنخيل دي ماريا بعد نهاية عقده مع بنفيكا البرتغالي.

وينتهي عقد دي ماريا مع بنفيكا 30 يونيو المقبل.

وأشارت الصحيفة البرتغالية إلى أن الصفقة تحظى بدعم شركة أديداس.

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أبولا أوضحت أن اهتمام كلوب أمريكا بضم الجناح الأرجنتيني صاحب الـ37 عاما ليس جديدًا، في الوقت الذي لا تزال فيه إمكانية تمديد عقده مع بنفيكا لموسم آخر.

وذكرت أن الراتب المحتمل لدي ماريا في كلوب أمريكا سيصل إلى 3 ملايين دولار سنويًا، وهو رقم سيجعله أحد اللاعبين الأعلى أجرًا في الدوري المكسيكي خلف سيرجيو كاناليس، وسيرجيو راموس، وخاميس رودريجيز، وأندريه بيير جينياك، وتشيتشاريتو.

اللاعب الأساسي في صفقة الانتقال ستكون شركة أديداس راعي ملابس بنفيكا، والتي ستكون أيضا راعي كلوب أمريكا بدءًا من الصيف المقبل، ومن المنتظر أن تتحمل جزءًا من راتب اللاعب لتسهيل توقيعه.

وشارك دي ماريا في 18 مباراة في الدوري البرتغالي سجل 7 أهداف وصنع 4، ولعب 9 مباريات في دوري الأبطال سجل هدفا وصنع هدفين.

أنخيل دي ماريا بنفيكا كلوب أمريكا المكسيكي
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