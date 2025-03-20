صحيفة آس: انتقال ألكسندر أرنولد إلى ريال مدريد تم بنسبة 99%

الخميس، 20 مارس 2025 - 12:00

كتب : FilGoal

احتفال أرنولد بهدفه القاتل لـ ليفربول ضد فولام

يبدو أن ريال مدريد قد حسم صفقته الأولى ضمن تدعيمات الموسم المقبل.

وكشفت صحيفة آس أن انتقال ترينت ألكسندر أرنولد إلى ريال مدريد قد تم بنسبة 99%.

وأشار التقرير إلى أنه قد تم الاتفاق بين الطرفين على كافة التفاصيل الخاصة بالتعاقد.

أخبار متعلقة:
بعد ربطه بالانتقال إلى ليفربول.. ألكسندر إيزاك يتحدث عن مستقبله تقارير: ليفربول يرغب في ضم ألفاريز.. ونونيز قد يدخل ضمن صفقة تبادلية بيلد: رباعي من الدوري الألماني مرشح لتدعيم صفوف ليفربول فاولر: واحد من "العظماء" صلاح وفان دايك وأرنولد سيرحل عن ليفربول

وشددت صحيفة آس أن المتبقي في الوقت الحالي هو نهاية تعاقد ألكسندر أرنولد مع ليفربول وهو ما سيحدث بنهاية الموسم الجاري.

وحدد ريال مدريد شروط راتب أرنولد ومدة التعاقد بعقد طويل الأمد.

وبالرغم من ذلك لم يفقد ليفربول الأمل في الاحتفاظ بنجمه، ويأتي ذلك مع علمهم برغبته في الانضمام إلى ريال مدريد.

ورفض ليفربول في يناير الماضي عرضا بقيمة 15 مليون يورو من ريال مدريد ليخاطر بفقدان اللاعب مجانا مع نهاية الموسم.

وبات الأمر وكأنه مسألة وقت فقط قبل تقديمه رسميا كلاعب في ريال مدريد.

وخاض أرنولد 39 مباراة هذا الموسم ليفربول في مختلف المسابقات وساهم في 10 أهداف.

وبدأ ألكسندر أرنولد مشواره مع فريق ليفربول الأول منذ صيف 2016.

ليفربول ألكسندر أرنولد الدوري الإنجليزي
نرشح لكم
آس: ريال مدريد يريد إعادة الطابع الإسباني للفريق.. وينافس أرسنال لضم مدافع جديد ماركا: ريال مدريد يختار مدافع جديد ويصرف النظر عن ساليبا وكوناتي سبورت: صلاح يقف في طريق انتقال لويس دياز إلى برشلونة تقارير: ليفربول يرغب في ضم ألفاريز.. ونونيز قد يدخل ضمن صفقة تبادلية ديلي ميل: إريكسن قد يعود لأياكس في الموسم المقبل تقرير: ليفركوزن مهتم بضم مودريك تقرير: أرسنال ونيوكاسل ووست هام يتنافسون على ضم كين تقرير: النصر يخطط لضم جابرييل من أرسنال
أخر الأخبار
صحيفة آس: انتقال ألكسندر أرنولد إلى ريال مدريد تم بنسبة 99% 7 دقيقة | ميركاتو
آس: ريال مدريد يريد إعادة الطابع الإسباني للفريق.. وينافس أرسنال لضم مدافع جديد 35 دقيقة | الدوري الإسباني
كرة يد - تقرير صربي: أحمد سيسا يتمم اتفاقه للانتقال إلى الدوري الألماني ساعة | كرة يد
كرة يد - الاتحاد المصري يعلن مواعيد ربع نهائي كأس مصر ساعة | كرة يد
كرة طائرة - تحديد مواعيد سلسلة نهائي الدوري بين الأهلي وبتروجت ساعة | رياضات أخرى
مواعيد مباريات الخميس 20 مارس 2025.. الأهلي ضد إنبي ومواجهات نارية بدوري الأمم 2 ساعة | الدوري المصري
قائمة الأهلي - عودة الثنائي المصاب.. وظهور معلول لأول مرة أمام إنبي 9 ساعة | الدوري المصري
الغامدي: لم نكن سعداء بما حدث في كأس الخليج.. ومباراة الصين مهمة لنا كلاعبين 10 ساعة | سعودي في الجول
التعليقات
الأكثر مشاهدة
1 مصدر من الرابطة لـ في الجول: سنعلن العقوبات خلال ساعات.. وهذا لا يعني تأجيل القمة 2 انتهت كرة طائرة – الأهلي (3)-(0) الزمالك.. الأحمر إلى نهائي الدوري 3 اللجنة الأولمبية تصدر بيانا بشأن شكوى الأهلي ضد اتحاد الكرة ورابطة الأندية 4 مصدر من رابطة الأندية يكشف لـ في الجول حقيقة التفكير في إلغاء الدوري