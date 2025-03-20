صحيفة آس: انتقال ألكسندر أرنولد إلى ريال مدريد تم بنسبة 99%

يبدو أن ريال مدريد قد حسم صفقته الأولى ضمن تدعيمات الموسم المقبل.

وكشفت صحيفة آس أن انتقال ترينت ألكسندر أرنولد إلى ريال مدريد قد تم بنسبة 99%.

وأشار التقرير إلى أنه قد تم الاتفاق بين الطرفين على كافة التفاصيل الخاصة بالتعاقد.

وشددت صحيفة آس أن المتبقي في الوقت الحالي هو نهاية تعاقد ألكسندر أرنولد مع ليفربول وهو ما سيحدث بنهاية الموسم الجاري.

وحدد ريال مدريد شروط راتب أرنولد ومدة التعاقد بعقد طويل الأمد.

وبالرغم من ذلك لم يفقد ليفربول الأمل في الاحتفاظ بنجمه، ويأتي ذلك مع علمهم برغبته في الانضمام إلى ريال مدريد.

ورفض ليفربول في يناير الماضي عرضا بقيمة 15 مليون يورو من ريال مدريد ليخاطر بفقدان اللاعب مجانا مع نهاية الموسم.

وبات الأمر وكأنه مسألة وقت فقط قبل تقديمه رسميا كلاعب في ريال مدريد.

وخاض أرنولد 39 مباراة هذا الموسم ليفربول في مختلف المسابقات وساهم في 10 أهداف.

وبدأ ألكسندر أرنولد مشواره مع فريق ليفربول الأول منذ صيف 2016.