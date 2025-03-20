آس: ريال مدريد يريد إعادة الطابع الإسباني للفريق.. وينافس أرسنال لضم مدافع جديد

الخميس، 20 مارس 2025 - 11:32

كتب : FilGoal

مارتين زوبيميندي

كشفت صحيفة آس الإسباني عن دخول ريال مدريد في مفاوضات لضم مارتن زوبيمندي مدافع ريال سوسيداد خلال فترة الانتقالات الصيفية المقبلة.

وكانت تقارير ربطت زوبيمندي بالانتقال إلى أرسنال حيث سيواجه منافسة شرسة مع الجانرز لضم المدافع الإسباني.

وذكرت الصحيفة أن ريال مدريد قرر التعاقد مع هويسن وصرف النظر عن الثنائي الفرنسي وليام ساليبا مدافع أرسنال، وإبراهيما كوناتي مدافع ليفربول.

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يذكر أن صحيفة ماركا نشرت تقاريرا عن رغبة ريال مدريد في ضم ديان هويسين مدافع بورنموث البالغ من العمر 19 عاما لدعم دفاع الفريق الملكي مستقبلا في ظل إصابات ديفيد ألابا وإيدير ميليتاو.

صحيفة آس كشفت عن تفاصيل إضافية بأن التعاقد مع مدافع لم يكن مطروحا هذا الصيف، ولكن مع سعي أندية مثل تشيلسي لضم نجم بورنموث، بات من الضروري إتمام الصفقة في عام 2025 بدلًا من 2026، ونفس الأمر مع زوبيمندي مع أرسنال.

الصحيفة الإسبانية أوضحت أن ريال مدريد مستعد لدفع 60 مليون يورو لضم مدافع ريال سوسيداد، وأن الفريق بحاجة لضم المزيد من الإسباني مثل هويسين وزوبيمندي إلى الفريق الأول، بعد رحيل لاعبين مثل ناتشو فرنانديز وماركو أسينسيو وخوسيلو.

وأتمت الصحيفة بأن ريال مدريد يعتقد بأن ضم زوبيمندي وهويسين، بالإضافة إلى راؤول أسينسيو، كافٍ لإعادة "الطابع الإسباني" للفريق الأول.

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