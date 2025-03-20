كرة يد - تقرير صربي: أحمد سيسا يتمم اتفاقه للانتقال إلى الدوري الألماني

أتم نادي فيتسلار الألماني اتفاقه لضم أحمد سيسا لاعب منتخب مصر ونادي فوديفينا الصربي بداية من الموسم المقبل.

وكان سيسا قد انتقل إلى صفوف فوديفينا قبل انطلاق الموسم الجاري قادما من الأهلي.

وكشف موقع موزارت سبورت الصربي أن فيتسلار قد أتم اتفاقه لضم اللاعب المصري بداية من الموسم المقبل.

وأشار التقرير إلى أن سيسا كان قريبا من الانتقال إلى صفوف دينامو بوخارست تحت قيادة ديفيد ديفيز مدربه السابق في الأهلي.

وانهار اتفاق دينامو بوخارست مع سيسا بسبب اقتراب رحيل ديفيد ديفيز عن منصبه.

ويقود فريق فيتسلار الألماني، المدرب مومير إيليتش الذي سبق وقاد فيزبريم المجري لمدة ثلاث سنوات.

ويحتل فيتسلار المركز الثالث عشر من جدول ترتيب الدوري الألماني برصيد 16 نقطة عقب مرور 22 جولة.

ويقام الدوري الألماني من 18 فريقا ويهبط آخر فريقين فقط إلى الدرجة الثانية.

ويضم الدوري الألماني، محمد عصام الطيار حارس مرمى منتخب مصر ضمن صفوف فريق هامبورج.

ويحتل هامبورج المركز الحادي عشر برصيد 21 نقطة.