كرة يد - الاتحاد المصري يعلن مواعيد ربع نهائي كأس مصر

أعلن الاتحاد المصري لكرة اليد مواعيد منافسات ربع نهائي كأس مصر للرجال.

واستقر الاتحاد المصري على إقامة الدور ربع النهائي يوم 11 أبريل المقبل.

وجاء جدول مباريات ربع النهائي كالآتي:

الأهلي × سبورتنج (1)

الزمالك × الزهور (2)

البنك الأهلي × الشمس (3)

سموحة × طلائع الجيش (4)

وفي نصف النهائي يلعب المتأهل من مباراة (1) أمام الفائز من مباراة (3) بينما يواجه الفائز من مباراة (2) المتأهل من مواجهة (4).

وسيتم استئناف منافسات الدوري المصري غدا الجمعة، إذ يواصل الأهلي تصدره للمنافسة عقب مرور 9 جولات برصيد 33 نقطة.

فيما حل الزمالك في المركز الثاني برصيد 28 نقطة، ومن بعده سبورتنج ثالثا برصيد 24 نقطة، وسموحة رابعا برصيد 18 نقطة، يليه البنك الأهلي خامسا برصيد 13 نقطة.

وتقام الجولة العاشرة 21 مارس الجاري بلقاءات بين كل من: سموحة مع الزمالك وطلائع الجيش مع الأهلي وسبورتنج مع البنك الأهلي والزهور مع هليوبوليس.