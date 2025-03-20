كرة طائرة - تحديد مواعيد سلسلة نهائي الدوري بين الأهلي وبتروجت

تستضيف صالة حسن مصطفى سلسلة نهائي دوري رجال الكرة الطائرة بين الأهلي وبتروجت.

واستقر الاتحاد المصري للكرة الطائرة على إقامة مباريات سلسلة النهائي أيام 24 و25 و27 مارس الجاري.

وكان بتروجت قد تأهل لنهائي الدوري للمرة الأولى في تاريخه بعد الفوز على الاتحاد السكندري في نصف النهائي.

بينما حسم الأهلي حامل اللقب تأهله إلى النهائي بعد التغلب على الزمالك بمباراتين مقابل مباراة واحدة.

وتقام منافسات النهائي بنظام Best of 3 أي الفائز بمباراتين يحسم لقب البطولة.

وحال فاز كل فريق بمباراة يتم اللجوء لمواجهة فاصلة يوم 27 مارس الجاري.

أما الزمالك فيواجه الاتحاد السكندري في نفس التوقيت من أجل تحديد المركزين الثالث والرابع.

وحقق بتروجت تأهله أمام الاتحاد السكندري بالفوز في مباراتين دون مقابل.

أما الأهلي فحقق الفوز في المباراة الأولى بينما خسر في الثانية، ونجح في المواجهة الفاصلة بتحقيق الفوز بثلاثة أشواط دون مقابل.

وسبق وأن حقق رجال الأهلي لقب دوري الكرة الطائرة 34 مرة آخرهم نسخة الموسم الماضي.