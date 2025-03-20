مواعيد مباريات الخميس 20 مارس 2025.. الأهلي ضد إنبي ومواجهات نارية بدوري الأمم

الخميس، 20 مارس 2025 - 10:07

كتب : FilGoal

محمد هاني - الأهلي ضد طلائع الجيش

يشهد اليوم الخميس الموافق 20 مارس 2025 عددا من المباريات في مختلف المنافسات.

ويعود الأهلي من جديد للمسابقات المحلية بمواجهة في كأس عاصمة مصر.

لمعرفة كافة مواعيد مباريات اليوم والقنوات الناقلة من هنا.

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كأس عاصمة مصر

يستضيف الأهلي فريق إنبي في المباراة المؤجلة من الجولة الأولى بكأس عاصمة مصر.

ويقام اللقاء على استاد السلام ويذاع عبر قناة أون سبورت في التاسعة والنصف مساء.

دوري الأمم الأوروبية

تشهد منافسات ذهاب ربع النهائي مباريات نارية اليوم الخميس.

وتقام جميع المباريات في العاشرة إلا ربع مساء.

ويحل منتخب البرتغال ضيفا على الدنمارك، بينما تستضيف هولندا منتخب إسبانيا.

كما يحل منتخب فرنسا ضيفا على كرواتيا وأخيرا تستضيف إيطاليا منتخب ألمانيا.

تصفيات كأس العالم - إفريقيا

تستضيف ليبيا منتخب أنجولا في تمام التاسعة مساء ضمن منافسات الجولة الخامسة من التصفيات.

بينما يحل منتخب مالي ضيفا على جزر القمر في تمام الحادية عشر مساء.

تصفيات كأس العالم - آسيا

يحل منتخب البحرين ضيفا على اليابان الساعة 12:35 ظهرا، بينما تحل عمان ضيفة على كوريا الجنوبية في تمام الواحدة ظهرا.

ويحل منتخب الإمارات ضيفا على إيران في تمام السادسة مساء، بينما تستضيف السعودية منتخب الصين في الثامنة والربع مساء.

وتستضيف قطر منتخب كوريا الشمالية في الثامنة والربع مساء وفي نفس التوقيت يحل منتخب فلسطين ضيفا على الأردن، كما يحل منتخب الكويت ضيفا على العراق.

كأس عاصمة مصر الأهلي دوري الأمم الأوروبية
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