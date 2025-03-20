الغامدي: لم نكن سعداء بما حدث في كأس الخليج.. ومباراة الصين مهمة لنا كلاعبين

يأمل فيصل الغامدي لاعب منتخب السعودية في تحقيق الفوز على الصين من أجل الاقتراب خطوة نحو خطف بطاقة التأهل لكأس العالم 2026.

ويواجه المنتخب السعودي نظيريه الصيني والياباني، الخميس والثلاثاء على الترتيب، في سابع وثامن جولات المجموعة الثالثة من الدور الحاسم للتصفيات.

وقال فيصل الغامدي: "مباراة مهمة لنا كلاعبين، و3 نقاط مهمة نسعى لتحقيقها".

وأضاف "اعتدنا من جماهير المنتخب السعودي على دعمهم، وننتظرهم ونعدهم بالقتال من أول دقيقة، حتى النهاية لتحقيق الـ 3 نقاط".

وأكمل "كلاعبين لم نكن سعداء بما حدث في كأس الخليج، ولكن تركيزنا الحالي على مباراة الغد، والظفر ببطاقة التأهل المباشر للمونديال".

وعن تجربته الاحترافية في بلجيكا، قال الغامدي: "استفدت خلال احترافي في بلجيكا بالتطور بدنيا، وعدة نواحي أخرى، ونحن في الملعب مجموعة كاملة، لاعب أو اثنان لا يمكنهما صناعة الفارق ما لم تقدم المجموعة كاملة".

وأتم "تدربنا من عدة نواحٍ تكتيكية لكي يفهم بعضنا بعضا في الملعب، ويساعدنا ذلك على الانسجام كمجموعة".

ويسعى اللاعب للحاق بمباراة اليابان ضمن الجولة الثامنة من التصفيات الآسيوية المؤهلة إلى كأس العالم 2026.

وبدأ الأخضر معسكره الإعدادي الأحد قبل مواجهة الصين 20 مارس الجاري، واليابان في الـ 25 من الشهر ذاته على ملعب سايتاما 2002.

وتطير بعثة المنتخب السعودي في طائرة خاصة إلى طوكيو العاصمة اليابانية، فجر الجمعة، عقب الفراغ من مباراة الصين، استعدادًا لمواجهة منتخب السموراي ضمن الجولة الثامنة من التصفيات الآسيوية المؤهلة إلى كأس العالم 2026.

ويتصدر اليابان المجموعة الثالثة برصيد 16 نقطة، وتحل أستراليا ثانيًا بسبع نقاط، والسعودية وإندونيسيا، والبحرين والصين، بست نقاط لكل منهم.

سيغادر كنو مع بعثة المنتخب السعودي إلى طوكيو، العاصمة اليابانية عقب مباراة الصين.