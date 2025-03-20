طبيب الزمالك: فتوح لا يحتاج لتدخل جراحي.. ويمكنه المشاركة في المباريات المقبلة

كشف محمد أسامة طبيب فريق الزمالك، آخر تطورات إصابة احمد فتوح الظهير الأيسر للفريق.

وغاب فتوح عن مباريات الزمالك الماضية، وكذلك تم استبعاده من معسكر منتخب مصر بسبب الإصابة.

وقال فتوح في تصريحات للمركز الإعلامي للزمالك :" أحمد فتوح يعاني من آلام متكررة وتورم في الركبة، وتم الاستقرار على عدم خضوع اللاعب لعملية جراحية بعد استشارة أكبر الأطباء في ألمانيا، وتأكيدهم بعدم حاجة اللاعب للخضوع لجراحة في الوقت الحالي".

وأضاف "تم الاتفاق على خضوع أحمد فتوح لعلاج تحفظي وقام بأداء تدريبات تأهيلية حتى تحسنت حالته في الساعات الأخيرة ، وسيستطيع اللاعب المشاركة في المباريات بصورة طبيعية، على أن يتم تقييم حالته في نهاية الموسم لمعرفة مدى حاجته للتدخل الجراحي من عدمه".

وغاب فتوح عن مباراة الزمالك أمام الجونة التي أقيمت مساء الأربعاء في كأس عاصمة مصر وانتهت بالتعادل 1-1.

التعادل رفع رصيد نادي الجونة إلى 4 نقاط من مباراتين، ليأتي في المركز الثاني خلف بتروجت صاحب 6 نقاط.

وحصد الزمالك النقطة الأولى في مسابقة كأس عاصمة مصر، لكنه لعب مباراة واحدة.

ولا يملك نادي سموحة أي نقاط بعد الخسارة في مباراتين، وكذلك لا يملك مودرن سبورت أي نقاط لكنه لعب مباراة واحدة.

وتضم المجموعة الأولى من كأس عاصمة مصر 5 فرق وهم: الزمالك وسموحة وبتروجت ومودرن سبورت والجونة.