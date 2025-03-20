الزمالك يكشف تفاصيل إصابة محمد حمدي

كشف محمد أسامة طبيب نادي الزمالك تفاصيل إصابة محمد حمدي لاعب الفريق التي تعرض لها خلال مواجهة الجونة.

وتعادل فريق الزمالك مع الجونة بهدف لكل منهما في المباراة التي أقيمت بينهما اليوم الأربعاء على ستاد القاهرة الدولي ضمن منافسات بطولة كأس عاصمة مصر.

وقال طبيب الزمالك: "محمد حمدي شعر بآلام في العضلة الخلفية خلال مواجهة الجونة، وسيخضع لفحص طبي خلال الساعات المقبلة".

التعادل رفع رصيد نادي الجونة إلى 4 نقاط من مباراتين، ليأتي في المركز الثاني خلف بتروجت صاحب 6 نقاط.

وحصد الزمالك النقطة الأولى في مسابقة كأس عاصمة مصر، لكنه لعب مباراة واحدة.

ولا يملك نادي سموحة أي نقاط بعد الخسارة في مباراتين، وكذلك لا يملك مودرن سبورت أي نقاط لكنه لعب مباراة واحدة.

وتضم المجموعة الأولى من كأس عاصمة مصر 5 فرق وهم: الزمالك وسموحة وبتروجت ومودرن سبورت والجونة.