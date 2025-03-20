علاء عبد العال: الرياح تسببت في هدف تعادل الزمالك

الخميس، 20 مارس 2025 - 00:09

كتب : FilGoal

علاء عبد العال - الجونة

يرى علاء عبد العال المدير الفني للجونة أن فريقه كان يستحق الفوز على الزمالك في كأس عاصمة مصر.

وتعادل الجونة مع الزمالك في كأس عاصمة مصر (كأس الرابطة) بهدف لكل فريق.

وقال عبد العال عقب المباراة لقناة أون سبورت: "هدف تعادل الزمالك جاء بسبب الرياح التي غيرت مسار الكرة في الهواء مما تسبب في تشتت الحارس محمد علاء".

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وأضاف "اللاعبون نفذوا التعليمات أمام الزمالك، نلعب ضد فريق كبير وغياب بعض اللاعبين لا يؤثر عليه خاصة أن معظم عناصر الأبيض الأساسية متواجدة".

وواصل "لعبنا مباراة خططية عالية المستوى وكنا أكثر ثقة بعد هدف التقدم وكان لنا عدة فرص، الزمالك استحوذ على اللعب ولكن لم يشكل أي خطورة علينا".

وأتم تصريحاته "كنت أتمنى أن تنتهي المباراة بالفوز لنا".

وسجل علي الزاهدي هدف الجونة، وتعادل محمود حمدي "الونش" للزمالك.

وتضم المجموعة الأولى من كأس عاصمة مصر 5 فرق وهم: الزمالك وسموحة وبتروجت ومودرن سبورت والجونة.

الزمالك الجونة علاء عبد العال
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