كأس العاصمة - الونش يتعادل للزمالك أمام الجونة في الوقت القاتل.. وينقذ بيسيرو من الهزيمة الأولى

سجل محمود حمدي الونش هدفا في الوقت القاتل بشباك الجونة لينقذ الزمالك من هزيمة محققة بكأس عاصمة مصر.

وتعادل الزمالك أمام الجونة 1-1 ضمن لحساب الجولة الأولى من دور المجموعات لكأس عاصمة مصر.

وافتتح علي الزاهدي التسجيل لنادي الجونة في الدقيقة 61 من عمر المباراة.

وعدل محمود حمدي الونش النتيجة وسجل هدف التعادل في الدقيقة 90+5 بعد خطأ من محمد علاء حارس الجونة.

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التعادل رفع رصيد نادي الجونة إلى 4 نقاط من مباراتين، ليأتي في المركز الثاني خلف بتروجت صاحب 6 نقاط.

وحصد الزمالك النقطة الأولى في مسابقة كأس عاصمة مصر، لكنه لعب مباراة واحدة.

ولا يملك نادي سموحة أي نقاط بعد الخسارة في مباراتين، وكذلك لا يملك مودرن سبورت أي نقاط لكنه لعب مباراة واحدة.

وتضم المجموعة الأولى من كأس عاصمة مصر 5 فرق وهم: الزمالك وسموحة وبتروجت ومودرن سبورت والجونة.



























وصف المباراة

بدأ نادي الزمالك المباراة بضغط هجومي على مرمى الجونة بحثا عن تسجيل الهدف الأول مبكرا.

وسدد حسام أشرف كرة قوية مرت أعلى مرمى محمد علاء حارس الجونة في الدقائق الأولى.

ورد الجونة بهجمة منظمة من الجهة اليسرى وضربة رأسية من علي الزاهدي تصدى لها محمد صبحي.

وبعد عرضية من الجهة اليسرى حاول أحمد محمود لاعب الزمالك متابعتها في الشباك لكنها الكرة طالت وتحولت لركلة مرمى.

واستغل علي الزاهدي خطأ دفاعي من لاعبي الزمالك وانفرد بالمرمى مسجلا الهدف الأولى في مرمى محمد صبحي.

وتصدى محمد علاء حارس الجونة لتسديدة قوية من عمر جابر داخل منطقة الجزاء.

وأرسل عبد الله السعيد كرة طولية أخطأ محمد علاء حارس الجونة في تقديرها ليتابعها محمود حمدي الونش في المرمى.