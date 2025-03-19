كأس العاصمة - الونش يتعادل للزمالك أمام الجونة في الوقت القاتل.. وينقذ بيسيرو من الهزيمة الأولى

الأربعاء، 19 مارس 2025 - 23:42

كتب : FilGoal

الونش - الزمالك ضد الجونة

سجل محمود حمدي الونش هدفا في الوقت القاتل بشباك الجونة لينقذ الزمالك من هزيمة محققة بكأس عاصمة مصر.

وتعادل الزمالك أمام الجونة 1-1 ضمن لحساب الجولة الأولى من دور المجموعات لكأس عاصمة مصر.

وافتتح علي الزاهدي التسجيل لنادي الجونة في الدقيقة 61 من عمر المباراة.

وعدل محمود حمدي الونش النتيجة وسجل هدف التعادل في الدقيقة 90+5 بعد خطأ من محمد علاء حارس الجونة.

التعادل رفع رصيد نادي الجونة إلى 4 نقاط من مباراتين، ليأتي في المركز الثاني خلف بتروجت صاحب 6 نقاط.

وحصد الزمالك النقطة الأولى في مسابقة كأس عاصمة مصر، لكنه لعب مباراة واحدة.

ولا يملك نادي سموحة أي نقاط بعد الخسارة في مباراتين، وكذلك لا يملك مودرن سبورت أي نقاط لكنه لعب مباراة واحدة.

وتضم المجموعة الأولى من كأس عاصمة مصر 5 فرق وهم: الزمالك وسموحة وبتروجت ومودرن سبورت والجونة.

وصف المباراة

بدأ نادي الزمالك المباراة بضغط هجومي على مرمى الجونة بحثا عن تسجيل الهدف الأول مبكرا.

وسدد حسام أشرف كرة قوية مرت أعلى مرمى محمد علاء حارس الجونة في الدقائق الأولى.

ورد الجونة بهجمة منظمة من الجهة اليسرى وضربة رأسية من علي الزاهدي تصدى لها محمد صبحي.

وبعد عرضية من الجهة اليسرى حاول أحمد محمود لاعب الزمالك متابعتها في الشباك لكنها الكرة طالت وتحولت لركلة مرمى.

واستغل علي الزاهدي خطأ دفاعي من لاعبي الزمالك وانفرد بالمرمى مسجلا الهدف الأولى في مرمى محمد صبحي.

وتصدى محمد علاء حارس الجونة لتسديدة قوية من عمر جابر داخل منطقة الجزاء.

وأرسل عبد الله السعيد كرة طولية أخطأ محمد علاء حارس الجونة في تقديرها ليتابعها محمود حمدي الونش في المرمى.

الزمالك الجونة
نرشح لكم
طبيب الزمالك: فتوح لا يحتاج لتدخل جراحي.. ويمكنه المشاركة في المباريات المقبلة الزمالك يكشف تفاصيل إصابة محمد حمدي علاء عبد العال: الرياح تسببت في هدف تعادل الزمالك تعادل متكرر.. المصري يتقاسم النقاط مع زد في كأس العاصمة كأس العاصمة - مصطفى الشهدي حكما لمباراة الأهلي وإنبي كباكا: أعتذر عن إهدار ركلة الجزاء.. ونستهدف الفوز بـ إفريقيا والتأهل لكأس العالم دورة قطر الودية - منتخب مصر للشباب يهدر فرصة الفوز على قطر الأولمبي ويتعادل معه انتهت كأس العاصمة - المصري (1)-(1) زد.. نقطة لكل فريق
أخر الأخبار
نجل بوفون: اللعب لمنتخب التشيك؟ أقضي يوميا 10 دقائق على تطبيق تعلم اللغات 3 دقيقة | الكرة الأوروبية
طبيب الزمالك: فتوح لا يحتاج لتدخل جراحي.. ويمكنه المشاركة في المباريات المقبلة 19 دقيقة | الكرة المصرية
جرافينبيرخ يغادر معسكر منتخب هولندا للإصابة ساعة | الدوري الإنجليزي
الزمالك يكشف تفاصيل إصابة محمد حمدي ساعة | الكرة المصرية
علاء عبد العال: الرياح تسببت في هدف تعادل الزمالك ساعة | الدوري المصري
كأس العاصمة - الونش يتعادل للزمالك أمام الجونة في الوقت القاتل.. وينقذ بيسيرو من الهزيمة الأولى ساعة | الكرة المصرية
تعادل متكرر.. المصري يتقاسم النقاط مع زد في كأس العاصمة ساعة | الدوري المصري
كأس العاصمة - مصطفى الشهدي حكما لمباراة الأهلي وإنبي ساعة | الدوري المصري
التعليقات
الأكثر مشاهدة
1 مصدر من اتحاد الكرة يكشف لـ في الجول تقرير حكم مباراة القمة 2 مصدر من الرابطة لـ في الجول: سنعلن العقوبات خلال ساعات.. وهذا لا يعني تأجيل القمة 3 انتهت كرة طائرة – الأهلي (3)-(0) الزمالك.. الأحمر إلى نهائي الدوري 4 اللجنة الأولمبية تصدر بيانا بشأن شكوى الأهلي ضد اتحاد الكرة ورابطة الأندية