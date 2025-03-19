كأس العاصمة - مصطفى الشهدي حكما لمباراة الأهلي وإنبي

أعلنت لجنة الحكام بالاتحاد المصري لكرة القدم حكم مباراة الأهلي ضد إنبي في كأس عاصمة مصر.

ويلعب الأهلي ضد إنبي في الجولة الأولى لدور المجموعات من كأس عاصمة مصر (كأس الرابطة) غدا الخميس.

ويدير المباراة مصطفى الشهدي، ويعاونه كل من محمد مجدي سليمان وعمر فتحي، ومحمود رشدي حكما رابعا.

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وطارق مجدي للفيديو، ويعاونه يوسف البساطي.

ويقع الأهلي في المجموعة الثالثة بجانب كل من إنبي وطلائع الجيش وفاركو.

ولم يشارك الأهلي في آخر نسختين من كأس الرابطة المصرية، وشارك في النسخة الأولى من البطولة وخرج من دور المجموعات.

موعد مباراة الأهلي وإنبي في كأس الرابطة

وتقام مباراة الأهلي وإنبي يوم الخميس المقبل الموافق 20 مارس 2025 الجاري.

وتنطلق المباراة في تمام التاسعة والنصف مساء بتوقيت القاهرة.

وتُلعب على استاد السلام.

وتذاع عبر قناة أون سبورت.