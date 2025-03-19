كرة طائرة - الأهلي إلى نهائي الدوري بعد الفوز على الزمالك في مباراة الحسم 3-0

تأهل فريق الرجال للكرة الطائرة في الأهلي إلى نهائي الدوري المصري لموسم 2024-2025 بعد التغلب على الزمالك.

وأقيمت السلسلة على صالة حسن مصطفى في مدينة السادس من أكتوبر.

وكان الأهلي فاز في المباراة الأولى التي أقيمت بحضور الجماهير، بينما فاز الزمالك في المباراة الثانية التي أقيمت بدون جماهير.

وفاز الأهلي على الزمالك في المباراة الثالثة من سلسلة نصف النهائي بنتيجة 3-0 في عدد الأشواط. وأقيمت أيضا بدون جماهير.

وجاءت نتائج الأشواط 25-19، و25-21، و25-17 لصالح الأهلي.

ليحسم السلسلة لصالحه بنتيجة 2-1 في المباريات.

بدأ الأهلي المباراة بشكل قوي وكان صاحب الأفضلية طوال الشوط الأول الذي انتهى لصالحه.

وفي الشوط الثاني كانت بداية الأهلي قوية للغاية وتقدم في النتيجة 12-2 لكن الزمالك استطاع تقليص الفارق إلى نقطتين، قبل أن يحسم الأحمر الشوط لصالحه.

واستمر تفوق الأحمر في الشوط الثالث أيضا ليحسم المباراة ويتأهل للنهائي.

وتأهل الأهلي لنهائي الدوري ليواجه بتروجت، بينما سيلعب الزمالك مع الاتحاد السكندري في مباراة تحديد المركزين الثالث والرابع.

ويحمل الأهلي لقب الدوري المصري للكرة الطائرة من الموسم الماضي.