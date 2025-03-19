أزمة جديدة لـ إنتر؟ استبعاد لاوتارو من معسكر الأرجنتين للإصابة

أعلن منتخب الأرجنتين خروج لاوتارو مارتينيز من المعسكر بعد تعرضه لإصابة عضلية.

وخرج قائد إنتر الإيطالي من المعسكر بسبب إصابة في العضلة الخلفية حسبما أعلن الاتحاد عبر حسابه على وسائل التواصل الاجتماعي.

ويستعد منتخب الأرجنتين لمواجهتي أوروجواي والبرازيل في تصفيات كأس العالم 2026.

#SelecciónMayor El delantero Lautaro Martínez será baja de la convocatoria para este doble fecha de marzo por una lesión muscular en isquiotibiales miembro inferior izquierdo. pic.twitter.com/B7DBfx0doS — 🇦🇷 Selección Argentina ⭐⭐⭐ (@Argentina) March 19, 2025

ووفقا لتقارير إيطالية فإن الإصابة قد تبدو قوية وتتسبب في غيابه عن مواجهة بايرن ميونيخ في ربع نهائي دوري أبطال أوروبا.

ويعاني إنتر من أزمة في هجومه بعد تعرض ماركوس تورام أيضا للإصابة وغيابه عن معسكر منتخب فرنسا بسبب الإصابة في الكاحل.

ويتصدر إنتر ترتيب الدوري الإيطالي برصيد 64 نقطة بفارق 3 نقاط عن نابولي الثاني.

ويتصدر تورام ترتيب هدافي إنتر برصيد 13 هدفا ويليه لاوتارو بـ 10 أهداف خلال الموسم الجاري بالدوري الإيطالي.

ويغيب عن معسكر الأرجنتين الجاري كل من ليونيل ميسي وباولو ديبالا أيضا بسبب الإصابة.

وجاءت قائمة الأرجنتين

حراسة المرمى: إيميليانو مارتينيز – جيرونيمو رولي - والتر بينيتيز

خط الدفاع: ناهويل مولينا – خوان فويث – كريستيان روميرو - جيرمان بيزيلا – ليوناردو باليردي – نيكولاس أوتاميندي - فاكوندو ميدينا – نيكولاس تاليافيجو

خط الوسط: لياندرو باريديس – إنزو فيرنانديز – رودريجو دي بول – أليكسيس ماك أليستر – إيزيكيل بالاسيوس – ماكسيمو بيروني – جوليانو سيميوني – بينجامين دومينيجيز – تياجو ألمادا – نيكولاس جونزاليس

خط الهجوم: أنخيل كوريا – نيكولاس باز – خوليان ألفاريز – لاوتارو مارتينيز – سانتياجو كاسترو