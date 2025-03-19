رينار: التأهل لكأس العالم في أيدينا.. وتنتظرنا مواجهة صعبة أمام الصين

يؤمن الفرنسي هيرفي رينار مدرب منتخب السعودية بقدرة فريقه على التأهل المباشر إلى منافسات كأس العالم 2026.

ويواجه المنتخب السعودي نظيريه الصيني والياباني، الخميس والثلاثاء على الترتيب، في سابع وثامن جولات المجموعة الثالثة من الدور الحاسم للتصفيات.

وقال هيرفي رينار مدرب السعودية في مؤتمر صحفي: "نتوقع الظهور بشكل جيد أمام الصين، لا توجد ضغوط علينا، وما زال التأهل المباشر إلى كأس العالم بين أيدينا".

وكشف "كنو لن يكون جاهزا للقاء غد، مثلما كان الحال في مباراة أستراليا، لكننا نأمل أن يسافر معنا إلى اليابان".

وأجاب "مدرب الصين؟ المباريات ضد إيفانكوفيتش كانت صعبة خلال فترة قيادته منتخب عمان، ومباراة الغد ستكون كذلك. الصين منتخب منظم ويجيد التحولات الهجومية وعلينا الاستعداد لها".

وغاب كنو عن المشاركة في التدريبات قبل مواجهة الصين بعد أن شعر بالألم في عضلة الفخذ.

ويسعى اللاعب للحاق بمباراة اليابان ضمن الجولة الثامنة من التصفيات الآسيوية المؤهلة إلى كأس العالم 2026.

وبدأ الأخضر معسكره الإعدادي الأحد قبل مواجهة الصين 20 مارس الجاري، واليابان في الـ 25 من الشهر ذاته على ملعب سايتاما 2002.

وتطير بعثة المنتخب السعودي في طائرة خاصة إلى طوكيو العاصمة اليابانية، فجر الجمعة، عقب الفراغ من مباراة الصين، استعدادًا لمواجهة منتخب السموراي ضمن الجولة الثامنة من التصفيات الآسيوية المؤهلة إلى كأس العالم 2026.

ويتصدر اليابان المجموعة الثالثة برصيد 16 نقطة، وتحل أستراليا ثانيًا بسبع نقاط، والسعودية وإندونيسيا، والبحرين والصين، بست نقاط لكل منهم.

سيغادر كنو مع بعثة المنتخب السعودي إلى طوكيو، العاصمة اليابانية عقب مباراة الصين.