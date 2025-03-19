رينار: التأهل لكأس العالم في أيدينا.. وتنتظرنا مواجهة صعبة أمام الصين

الأربعاء، 19 مارس 2025 - 23:15

كتب : FilGoal

هيرفي رينار مدرب منتخب السعودية

يؤمن الفرنسي هيرفي رينار مدرب منتخب السعودية بقدرة فريقه على التأهل المباشر إلى منافسات كأس العالم 2026.

ويواجه المنتخب السعودي نظيريه الصيني والياباني، الخميس والثلاثاء على الترتيب، في سابع وثامن جولات المجموعة الثالثة من الدور الحاسم للتصفيات.

وقال هيرفي رينار مدرب السعودية في مؤتمر صحفي: "نتوقع الظهور بشكل جيد أمام الصين، لا توجد ضغوط علينا، وما زال التأهل المباشر إلى كأس العالم بين أيدينا".

أخبار متعلقة:
بنتايك يكشف كيف سارت مفاوضات الزمالك معه لضمه نهائيا مواعيد مباريات الأربعاء 19 مارس - الزمالك ضد الجونة.. وتصفيات كأس العالم الغازي حكما لمباراة الزمالك والجونة.. وعودة محمد عادل في مواجهة المصري وزد كأس عاصمة مصر – بتروجت يفوز على سموحة..ويتصدر مجموعة الزمالك بالعلامة الكاملة

وكشف "كنو لن يكون جاهزا للقاء غد، مثلما كان الحال في مباراة أستراليا، لكننا نأمل أن يسافر معنا إلى اليابان".

وأجاب "مدرب الصين؟ المباريات ضد إيفانكوفيتش كانت صعبة خلال فترة قيادته منتخب عمان، ومباراة الغد ستكون كذلك. الصين منتخب منظم ويجيد التحولات الهجومية وعلينا الاستعداد لها".

وغاب كنو عن المشاركة في التدريبات قبل مواجهة الصين بعد أن شعر بالألم في عضلة الفخذ.

ويسعى اللاعب للحاق بمباراة اليابان ضمن الجولة الثامنة من التصفيات الآسيوية المؤهلة إلى كأس العالم 2026.

وبدأ الأخضر معسكره الإعدادي الأحد قبل مواجهة الصين 20 مارس الجاري، واليابان في الـ 25 من الشهر ذاته على ملعب سايتاما 2002.

وتطير بعثة المنتخب السعودي في طائرة خاصة إلى طوكيو العاصمة اليابانية، فجر الجمعة، عقب الفراغ من مباراة الصين، استعدادًا لمواجهة منتخب السموراي ضمن الجولة الثامنة من التصفيات الآسيوية المؤهلة إلى كأس العالم 2026.

ويتصدر اليابان المجموعة الثالثة برصيد 16 نقطة، وتحل أستراليا ثانيًا بسبع نقاط، والسعودية وإندونيسيا، والبحرين والصين، بست نقاط لكل منهم.

سيغادر كنو مع بعثة المنتخب السعودي إلى طوكيو، العاصمة اليابانية عقب مباراة الصين.

منتخب السعودية منتخب الصين
نرشح لكم
الغامدي: لم نكن سعداء بما حدث في كأس الخليج.. ومباراة الصين مهمة لنا كلاعبين مدرب صربيا يكشف سبب غياب ثنائي الهلال تأكد غياب كنو عن مواجهة السعودية ضد الصين في تصفيات المونديال تقرير: تحديد موعد انطلاق ونهاية الموسم المقبل من الدوري السعودي تصفيات كأس العالم – نفاد تذاكر مباراة السعودية والصين السعودية في التصنيف الرابع.. اتحاد كونكاكاف يعلن موعد قرعة الكأس الذهبية الرياضية: القادسية أتم اتفاقه لضم ياسر الشهراني الرياضية: الهلال يمدد عقد البليهي لموسمين
أخر الأخبار
قائمة الأهلي - عودة الثنائي المصاب.. وظهور معلول لأول مرة أمام إنبي 7 ساعة | الدوري المصري
الغامدي: لم نكن سعداء بما حدث في كأس الخليج.. ومباراة الصين مهمة لنا كلاعبين 8 ساعة | سعودي في الجول
نجل بوفون: اللعب لمنتخب التشيك؟ أقضي يوميا 10 دقائق على تطبيق تعلم اللغات 8 ساعة | الكرة الأوروبية
طبيب الزمالك: فتوح لا يحتاج لتدخل جراحي.. ويمكنه المشاركة في المباريات المقبلة 8 ساعة | الكرة المصرية
جرافينبيرخ يغادر معسكر منتخب هولندا للإصابة 9 ساعة | الدوري الإنجليزي
الزمالك يكشف تفاصيل إصابة محمد حمدي 9 ساعة | الكرة المصرية
علاء عبد العال: الرياح تسببت في هدف تعادل الزمالك 9 ساعة | الدوري المصري
كأس العاصمة - الونش يتعادل للزمالك أمام الجونة في الوقت القاتل.. وينقذ بيسيرو من الهزيمة الأولى 9 ساعة | الكرة المصرية
التعليقات
الأكثر مشاهدة
1 مصدر من الرابطة لـ في الجول: سنعلن العقوبات خلال ساعات.. وهذا لا يعني تأجيل القمة 2 انتهت كرة طائرة – الأهلي (3)-(0) الزمالك.. الأحمر إلى نهائي الدوري 3 اللجنة الأولمبية تصدر بيانا بشأن شكوى الأهلي ضد اتحاد الكرة ورابطة الأندية 4 مصدر من رابطة الأندية يكشف لـ في الجول حقيقة التفكير في إلغاء الدوري