كباكا: أعتذر عن إهدار ركلة الجزاء.. ونستهدف الفوز بـ إفريقيا والتأهل لكأس العالم

قدم أحمد خالد كباكا لاب منتخب مصر تحت 20 عاما عن إهدار ركلة جزاء في اللحظات الأخيرة من مواجهة قطر الودية.

وتعادل منتخب مصر للشباب مع منتخب قطر الأولمبي بهدف لكل منهما، وذلك في الجولة الأولى لبطولة قطر الدولية الودية.

وقال كباكا عبر قنوات الكاس القطرية: "قدمنا أداء جيدا في الشوط الأول والمنتخب الأولمبي القطري كان أفضل مع بداية الشوط الثاني.".

وشدد "أعتذر عن إهدار ركلة الجزاء والقادم سيكون أفضل. نستهدف من هذه الدورة التحضير الجيد لكأس أمم إفريقيا، نريد الفوز بالبطولة والتأهل إلى كأس العالم للشباب".

تقدم منتخب قطر في الدقيقة 45 بهدف سجله مبارك شنان بضربة رأسية.

وتعادل منتخب مصر بهدف سجله أحمد خالد كباكا في الدقيقة 80 بتسديدة من داخل منطقة الجزاء.

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شوف هدفي المباراة |

منتخبنا الوطني 1 - 1 مصر ... البطولة الودية الدولية تحت 23 سنة#قطر_مصر#قنوات_الكاس || #منصة_شوف pic.twitter.com/CpzOLY4Ko7 — قنوات الكاس (@AlkassTVSports) March 19, 2025

وأهدر منتخب مصر ركلة جزاء في الوقت بدل الضائع من الشوط الثاني عن طريق أحمد خالد "كباكا" تصدى لها حارس قطر.

كباكا لاعب الأهلي المعار إلى مودرن سبورت حصل على جائزة رجل المباراة.

ويشارك منتخب مصر للشباب بقيادة أسامة نبيه في البطولة التي تضم مجموعة من المنتخبات الأولمبية.

ويلعب منتخب مصر في المباراة المقبلة ضد منتخب كرواتيا الأولمبي.

ويشارك المنتخب المصري للشباب مع المنتخبات الأولمبية لدول قطر وكرواتيا والإمارات في الفترة من 16 الي 26 مارس الجاري ضمن استعدادات مصر للمشاركة في كاس الأمم الإفريقية للشباب.

ويأتي ذلك ضمن استعدادات منتخب مصر للمشاركة في كأس الأمم الإفريقية تحت 20 عاما، التي تستضيفها كوت ديفوار من 26 أبريل إلى 17 مايو المقبلين.

ويستعد منتخب مصر للمشاركة في أمم إفريقيا للشباب والتي تبدأ في 26 أبريل المقبل والمؤهلة لنهائيات كأس العالم للشباب.

وتستضيف كوت ديفوار كأس إفريقيا تحت 20 عاما خلال الفترة من 26 أبريل إلى 18 مايو المقبلين.

ويتأهل منها 4 منتخبات إلى نهائيات كأس العالم بتشيلي خلال الفترة من 27 سبتمبر إلى 19 أكتوبر بمشاركة 24 منتخبا.