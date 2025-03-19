مدرب البرازيل: تصريحات رئيس كونميبول مؤسفة

وصف دوريفال جونيور المدير الفني لـ منتخب البرازيل تصريحات أليخاندرو دومينيجز رئيس اتحاد أمريكا الجنوبية (كونميبول) بالمؤسفة.

ويستعد منتخب البرازيل للقاء كولومبيا في تصفيات كأس العالم 2026.

وكان دومينيجز قد رد على انسحاب الأندية البرازيلية من المسابقات بسبب الإساءات العنصرية ضد الرياضيين السود قائلا: "سيكون هذا مثل طرزان بدون شيتا. مستحيل".

وكان لهذه العبارة تأثير سلبي، إذ فتحت الباب أمام تفسير محتمل مفاده أن البرازيليين يشبهون القرود.

وقال دوريفال جونيور في المؤتمر الصحفي: "بشكل عام، كان تصريح الرئيس مؤسفا للغاية. ثم تراجع عنه لاحقا. ما أود رؤيته معاقبة كل من يخالف القانون ويتجرأ على الاعتداء على زملائه، بشكل مباشر وفعال".

وأضاف "هذا قرار يخص مجتمعنا بأكمله بشكل عام، ونحن بحاجة إلى أن نكون أقرب إلى بعضنا البعض، ونطالب السلطات دائما باتخاذ موقف حاسم في كل الأوقات".

وأردف "أعضاء الاتحاد البرازيلي، وجميع الحاضرين هنا، دأبنا على القيام بأنشطة داخلية بهدف فهم كل ما قد ينتج عن مثل هذه المواقف. أي موقف يتضمن إهانة إنسان يجب أن يُعاقب بأقصى العقوبات القانونية. هذا كل ما نتمناه".

ماذا حدث؟

تعرض لويجي لاعب بالميراس البرازيلي لهجوم عنصري من مشجعي سيرو بورتنيو الباراجوياني ضمن مباريات كوبا ليبرتادوريس للشباب، وهو ما تسبب في غضب الاتحاد البرازيلي وإصدار بيانات طالب فيها بموقف حاسم من الاتحاد القاري.

وسبق أن صرحت ليلى بيريرا رئيسة بالميراس، بأنه على الأندية البرازيلية التفكير في الانسحاب من مسابقات أمريكا الجنوبية نظرا لعدم وجود عقوبات صارمة ضد العنصرية.

وجاءت تصريحات دومينيجز التي أثارت الجدل عقب إجراء قرعة دور المجموعات لكوبا ليبرتادوريس يوم الإثنين الماضي.

وأعلن دومينيجز اعتذاره بشأن تصريحاته وكتب عبر منصة "أكس": "أريد الاعتذار. التعبير الذي استخدمته عبارة شائعة، ولم أقصد أبدا التقليل من شأن أي شخص أو استبعاده".

وأضاف "لا يمكن تصور كوبا ليبرتادوريس بدون مشاركة أندية من الدول الـ 10 الأعضاء... أؤكد التزامي بمواصلة العمل من أجل كرة قدم أكثر عدلاً ووحدةً وخالية من التمييز".

ويحتل منتخب البرازيل المركز الخامس في تصفيات كأس العالم برصيد 18 نقطة من 5 انتصارات و3 تعادلات و4 هزائم.

ويحتل منتخب كولومبيا المركز الرابع برصيد 19 نقطة قبل اللقاء المرتقب بينهما فجر الجمعة.