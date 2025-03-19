دورة قطر الودية - منتخب مصر للشباب يهدر فرصة الفوز على قطر الأولمبي ويتعادل معه

تعادل منتخب مصر للشباب مع منتخب قطر الأولمبي بهدف لكل منهما، وذلك في الجولة الأولى لبطولة قطر الدولية الودية.

ويشارك منتخب مصر للشباب بقيادة أسامة نبيه في البطولة التي تضم مجموعة من المنتخبات الأولمبية.

تقدم منتخب قطر في الدقيقة 45 بهدف سجله مبارك شنان بضربة رأسية.

هدف | منتخبنا الوطني يفتتح التسجيل في الدقيقة 44 عبر مبارك شنان أمام مصر ... البطولة الودية الدولية تحت 23 سنة#قطر_مصر#قنوات_الكاس || #منصة_شوف pic.twitter.com/kmmp0UYgSW — قنوات الكاس (@AlkassTVSports) March 19, 2025

وتعادل منتخب مصر بهدف سجله أحمد خالد كباكا في الدقيقة 80 بتسديدة من داخل منطقة الجزاء.

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شوف هدفي المباراة |

منتخبنا الوطني 1 - 1 مصر ... البطولة الودية الدولية تحت 23 سنة#قطر_مصر#قنوات_الكاس || #منصة_شوف pic.twitter.com/CpzOLY4Ko7 — قنوات الكاس (@AlkassTVSports) March 19, 2025

وأهدر منتخب مصر ركلة جزاء في الوقت بدل الضائع من الشوط الثاني عن طريق أحمد خالد "كباكا" تصدى لها حارس قطر.

ويلعب منتخب مصر في المباراة المقبلة ضد منتخب كرواتيا الأولمبي.

ويشارك المنتخب المصري للشباب مع المنتخبات الأولمبية لدول قطر وكرواتيا والإمارات في الفترة من 16 الي 26 مارس الجاري ضمن استعدادات مصر للمشاركة في كاس الأمم الإفريقية للشباب.

ويأتي ذلك ضمن استعدادات منتخب مصر للمشاركة في كأس الأمم الإفريقية تحت 20 عاما، التي تستضيفها كوت ديفوار من 26 أبريل إلى 17 مايو المقبلين.

ويستعد منتخب مصر للمشاركة في أمم إفريقيا للشباب والتي تبدأ في 26 أبريل المقبل والمؤهلة لنهائيات كأس العالم للشباب.

وتستضيف كوت ديفوار كأس إفريقيا تحت 20 عاما خلال الفترة من 26 أبريل إلى 18 مايو المقبلين.

ويتأهل منها 4 منتخبات إلى نهائيات كأس العالم بتشيلي خلال الفترة من 27 سبتمبر إلى 19 أكتوبر بمشاركة 24 منتخبا.