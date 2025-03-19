انتهت كأس العاصمة - المصري (1)-(1) زد.. نقطة لكل فريق
الأربعاء، 19 مارس 2025 - 21:31
كتب : FilGoal
يقدم FilGoal.com تغطية حية ومباشرة لمباراة المصري ضد زد في الجولة الثانية من المجموعة الثانية لكأس عاصمة مصر (كأس الرابطة).
ويخوض المصري أولى مبارياته في الجولة الثانية من البطولة لحساب المجموعة الثانية.
وخسر زد بنتيجة 3-1 أمام غزل المحلة في الجولة الأولى وبدون رصيد.
لمتابعة المباراة دقيقة بدقيقة من هنــــــــــــــــا.
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انتهت
ق 81: جووول رشيد أحمد البديل يسجل التعادل سريعا
ق 77: جووول جون إيبوكا يسجل الأول من انفراد
ق 54: هدف غير محتسب لزد سجله شادي حسين بسبب التسلل على زيكو
بداية الشوط الثاني
نهاية الشوط الأول
بداية اللقاء
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