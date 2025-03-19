كوريتيبا يقترب من فسخ تعاقد رافينيا بسبب بايرن ميونيخ

الأربعاء، 19 مارس 2025 - 21:26

كتب : FilGoal

رافينيا - كوريتيبا

يقترب كوريتيبا البرازيلي من فسخ تعاقد لاعبه رافينيا بالتراضي بعد مشاركته في مباراة احتفالية مع بايرن ميونيخ دون الحصول على إذن من النادي.

رافينيا

النادي : أولمبياكوس

ويمتد تعاقد المخضرم حتى نهاية الموسم في 2025 بعد انضمامه في يناير الماضي.

وفقا لشبكة "جلوبو" البرازيلية فإن اللاعب أبلغ إدارة النادي برغبته في السفر لألمانيا لحضور جلسة استماع لحل أزمة شخصية دون ذكر خوضه مباراة ودية مع بايرن ميونيخ.

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وخاض رافينيا مباراة مع نجوم بايرن ميونيخ للاحتفال بالذكرى 125 على تأسيس البافاري ضمن كأس بيكنباور وسجل هدفا في مرمى ريال مدريد.

وارتدى رافينيا قميص البافاري من قبل في الفترة من 2011 وحتى 2019 وحقق 18 لقبا.

وسيخضع اللاعب لجلسة استماع مع النادي البرازيلي يوم الإثنين المقبل، والقرار الأقرب وفقا للتقارير هو فسخ التعاقد بالتراضي.

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وأشار التقرير إلى أن المكتب الصحفي للاعب شدد على سفره لألمانيا لأسباب شخصية.

لكن كتب اللاعب عبر حسابه على إنستجرام أن النادي لم يكن على علم بالحدث الذي حضره في ألمانيا.

وبدأ رافينيا مسيرته مع كوريتيبا ومنه انتقل لأوروبا وارتدى قمصان شالكه وجنوى وبايرن ميونيخ وأولمبياكوس.

Rafinha, lateral do Coritiba, participa de evento do Bayern de Munique — Foto: Divulgação/Bayern de Munique

وعاد للبرازيل في 2019 ولعب لفرق فلامنجو جريميو وساو باولو وعاد من حيث بدأ مع كوريتيبا.

الظهير الأيمن انضم في يناير لفريقه السابق لكنه على أعتاب الرحيل بعد فترة وجيزة عقب 10 مباريات فقط خاضها بقميصه.

وينافس كوريتيبا الموسم الجاري في الدوري البرازيلي الدرجة الثانية والمقرر له أن يبدأ في أبريل المقبل.

رافينيا كوريتيبا البرازيل
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