مدرب صربيا يكشف سبب غياب ثنائي الهلال

كشف دراجان ستويكوفيتش مدرب منتخب صربيا أسباب رفض سيرجي سافيتش لاعب الهلال السعودي التواجد مع المنتخب خلال الفترة الحالية.

ويعاني سافيتش من إصابته أبعدته عن مباريات الهلال منذ أسبوعين.

وقال ستويكوفيتش في تصريحات نقلتها جريدة اليوم السعودية: "عقدت أكثر من اجتماع خلال الفترة الماضية مع سيرجي سافيتش، حول رغبته في الانضمام لقائمة منتخب صربيا أو لا، ولكنه رفض الانضمام نهائيا خلال الفترة الأخيرة".

وأضاف "سافيتش أكد لي أنه غير جاهز بدنيا".

وأكمل "لا نريد المخاطرة بألكسندر ميتروفيتش لأنه لم يلعب منذ يناير الماضي، ولا نريد أن نخاطر به نهائيا".

ويعد سافيتش وميتروفيتش من العناصر الأساسية مع منتخب صربيا خلال السنوات الأخيرة.

إلى ذلك، أنهى سافيتش برنامجه العلاجي من الإصابة العضلية التي تعرض لها مؤخرا، حسب جريدة الرياضية السعودية.

وتعرض النجم الصربي للإصابة خلال مواجهة الذهاب أمام باختاكور، ضمن دور الـ16 لدوري أبطال آسيا للنخبة.

وأوضح التقرير أن سافيتش يسير بشكل جيد في البرنامج التأهيلي، وسيدخل التدريبات الجماعية، بعد نهاية الإجازة التي ستمنح للاعبين عقب نهاية الجولة 25، المتزامنة فترة التوقف الدولي.

على أن يكون جاهزًا للمشاركة في الدربي أمام النصر يوم 4 أبريل المقبل.

وكان الهلال قد أعلن غياب النجم الصربي عن المشاركة مع فريقه في الـ3 مباريات المتبقية قبل فترة التوقف الدولي أمام كل من الفيحاء وباختاكور إيابا والتعاون.

ويحاول سافيتش التعافي من إصابته في العضلة الخلفية.

ولعب سافيتش 36 مباراة مع الفريق خلال الموسم الجاري بمختلف المسابقات، وسجّل 13 هدفًا، وصنع 5.