انتهت في كأس العاصمة – الزمالك (1)-(1) الجونة.. تعادل في الوقت القاتل

يقدم لكم FilGoal.com تغطية حية ومباشرة لمباراة الزمالك ضد الجونة ضمن مسابقة كأس عاصمة مصر.

ويلعب الزمالك أمام الجونة لحساب المجموعة الأولى ضمن دور المجموعات بكأس عاصمة مصر.

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نهاية المباراة

ق5+90 محمود حمدي الونش يسجل هدف التعادل لنادي الزمالك بهدف في الوقت القاتل.

ق90+3 ضربة رأسية قوية من عبد الله السعيد يتصدى لها محمد علاء

ق84 محمد صبحي يتقدم من مرماه وينقذ فرصة خطيرة لنادي الجونة

ق72 تسديدة قوية من عمر جابر وتصدي رائع من محمد علائ حارس الجونة

ق63 خروج شيكابالا ومشاركة محمود جهاد

ق61 جول لنادي الجونة مجهود فردي من لاعب الجونة علي الزاهدي بعد تمريرة طولية رائعة من أحمد حامد شوشة ومن ثم سددها سكنت يمين المرمى.

بداية الشوط الثاني

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نهاية الشوط الأول

ق37 ضربة رأسية متقنة من أحمد حسا مدافع الزمالك يتصدى لها حارس الجونة ببراعة

ق25 تسديدة صاروخية من عبد الله السعيد تمر قريبة من مرمى الجونة

ق7 عرضية خطيرة من محمد حمدي من الجهة اليسرى لم تجد متابع داخل منطقة الجزاء

ق4 محمد صبحي حارس مرمى الزمالك ينقذ فرصة خطيرة بعد تمريرة بينية متقنة لفريق الجونة

انطلاق المباراة