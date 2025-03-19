انتهت كرة طائرة – الأهلي (3)-(0) الزمالك.. الأحمر إلى نهائي الدوري

يقدم لكم FilGoal.com تغطية مباشرة لمباراة الأهلي ضد الزمالك في نصف نهائي الدوري المصري للكرة الطائرة.

وتعد المباراة هي الحاسمة في سلسلة نصف النهائي بعد تعادل النتيجة 1-1، بفوز الأهلي مرة والزمالك مرة.

وتقام المباراة على صالة حسن مصطفى في مدينة السادس من أكتوبر.

ويلتقي الفائز من المباراة مع بتروجت في نهائي الدوري المصري.

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نهاية المباراة بفوز الأهلي 3-0

نهاية الشوط الثالث بفوز الأهلي 25-17

تقدم الأهلي 21-15

تقدم الأهلي 16-13

تقدم الأهلي 10-8

تقدم الأهلي 9-7

تقدم الأهلي 8-3

تقدم الأهلي 6-2

انطلاق الشوط الثالث

نهاية الشوط الثاني بنتيجة 25-21

تقدم الأهلي 22-20

تقدم الأهلي 20-16

تقدم الأهلي 17-12

الزمالك يقلص الفارق والنتيجة 13-10 للأهلي

تقدم الأهلي 12-8 وإصابة عسران

تقدم الأهلي 12-7

تقدم الأهلي 10-2 ووقت مستقطع للزمالك

انطلاق الشوط الثاني

نهاية الشوط الأول لصالح الأهلي بنتيجة 25-19

تقدم الأهلي 13-8

تقدم الأحمر 9-5 ووقت مستقطع للزمالك

بداية قوية من الأهلي والتقدم 5-2

انطلاق المباراة