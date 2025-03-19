انتهت كرة طائرة – الأهلي (3)-(0) الزمالك.. الأحمر إلى نهائي الدوري
الأربعاء، 19 مارس 2025 - 21:07
كتب : FilGoal
يقدم لكم FilGoal.com تغطية مباشرة لمباراة الأهلي ضد الزمالك في نصف نهائي الدوري المصري للكرة الطائرة.
وتعد المباراة هي الحاسمة في سلسلة نصف النهائي بعد تعادل النتيجة 1-1، بفوز الأهلي مرة والزمالك مرة.
وتقام المباراة على صالة حسن مصطفى في مدينة السادس من أكتوبر.
ويلتقي الفائز من المباراة مع بتروجت في نهائي الدوري المصري.
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نهاية المباراة بفوز الأهلي 3-0
نهاية الشوط الثالث بفوز الأهلي 25-17
تقدم الأهلي 21-15
تقدم الأهلي 16-13
تقدم الأهلي 10-8
تقدم الأهلي 9-7
تقدم الأهلي 8-3
تقدم الأهلي 6-2
انطلاق الشوط الثالث
نهاية الشوط الثاني بنتيجة 25-21
تقدم الأهلي 22-20
تقدم الأهلي 20-16
تقدم الأهلي 17-12
الزمالك يقلص الفارق والنتيجة 13-10 للأهلي
تقدم الأهلي 12-8 وإصابة عسران
تقدم الأهلي 12-7
تقدم الأهلي 10-2 ووقت مستقطع للزمالك
انطلاق الشوط الثاني
نهاية الشوط الأول لصالح الأهلي بنتيجة 25-19
تقدم الأهلي 13-8
تقدم الأحمر 9-5 ووقت مستقطع للزمالك
بداية قوية من الأهلي والتقدم 5-2
انطلاق المباراة