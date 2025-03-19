انتهت كرة طائرة – الأهلي (3)-(0) الزمالك.. الأحمر إلى نهائي الدوري

الأربعاء، 19 مارس 2025 - 21:07

كتب : FilGoal

الأهلي - الزمالك - كرة طائرة

يقدم لكم FilGoal.com تغطية مباشرة لمباراة الأهلي ضد الزمالك في نصف نهائي الدوري المصري للكرة الطائرة.

وتعد المباراة هي الحاسمة في سلسلة نصف النهائي بعد تعادل النتيجة 1-1، بفوز الأهلي مرة والزمالك مرة.

وتقام المباراة على صالة حسن مصطفى في مدينة السادس من أكتوبر.

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ويلتقي الفائز من المباراة مع بتروجت في نهائي الدوري المصري.

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نهاية المباراة بفوز الأهلي 3-0

نهاية الشوط الثالث بفوز الأهلي 25-17

تقدم الأهلي 21-15

تقدم الأهلي 16-13

تقدم الأهلي 10-8

تقدم الأهلي 9-7

تقدم الأهلي 8-3

تقدم الأهلي 6-2

انطلاق الشوط الثالث

نهاية الشوط الثاني بنتيجة 25-21

تقدم الأهلي 22-20

تقدم الأهلي 20-16

تقدم الأهلي 17-12

الزمالك يقلص الفارق والنتيجة 13-10 للأهلي

تقدم الأهلي 12-8 وإصابة عسران

تقدم الأهلي 12-7

تقدم الأهلي 10-2 ووقت مستقطع للزمالك

انطلاق الشوط الثاني

نهاية الشوط الأول لصالح الأهلي بنتيجة 25-19

تقدم الأهلي 13-8

تقدم الأحمر 9-5 ووقت مستقطع للزمالك

بداية قوية من الأهلي والتقدم 5-2

انطلاق المباراة

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