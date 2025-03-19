الجيش الملكي يحدد موعد وصوله لمواجهة بيراميدز بدوري أبطال إفريقيا

حدد نادي الجيش الملكي المغربي موعد الوصول إلى القاهرة استعدادا لخوض مباراة بيراميدز.

ويلعب بيراميدز أمام الجيش الملكي يوم 1 أبريل المقبل في ذهاب الدور ربع النهائي من بطولة دوري أبطال أفريقيا.

وأبلغ نادي الجيش الملكي نظيره بيراميدز بالوصول إلى القاهرة يوم 30 مارس تحضيرا لخوض المباراة.

وقرر الاتحاد الإفريقي لكرة القدم "كاف" في وقت سابق، أن تقام مباراة الذهاب بالقاهرة يوم 1 أبريل المقبل على استاد الدفاع الجوي، على أن تقام مباراة الإياب في مدينة مكناس بالمغرب يوم 8 أبريل.

ومن المقرر أن تصل بعثة الفريق المغربي في السابعة من مساء يوم 30 مارس إلى القاهرة، على أن يخوض تدريبه الوحيد مساء يوم 31 على استاد الدفاع الجوي في التاسعة مساء وهو نفس توقيت اللقاء.

وسيدير الحكم الصومالي عمر عبد القادر أرتان، مباراة بيراميدز والجيش الملكي ضمن ذهاب ربع نهائي دوري أبطال إفريقيا.

ويدير المباراة الحكم الصومالي، عمر عبد القادر أرتان، ويعاونه الموزمبيقي أرسينيو مارنجيل، المساعد الأول، والكيني جيلبيرت شيريوت المساعد الثاني، والتنزاني أحمد علي الحكم المساعد الرابع.

فيما سيتواجد على تقنية الفيديو، توم أبو نجيل، أخونا ماكاليما من جنوب إفريقيا.

ويراقب المباراة، جمال سالم من ليبيا، ومراقب الحكام ليم كي شونج من موريشيوس.

وتأهل بيراميدز إلى ربع نهائي دوري أبطال إفريقيا بعد احتلال المركز الثاني في مجموعته خلف الترجي.

فيما تصدر الجيش الملكي مجموعته على حساب صنداونز بطل جنوب إفريقيا.