أنطونيو كاندريفا يعلن اعتزاله

أعلن أنطونيو كاندريفا لاعب إنتر ومنتخب إيطاليا السابق اعتزاله كرة القدم بشكل نهائي.

أنطونيو كاندريفا النادي : معتزل

وعُرف كاندريفا بتسجيله لأهداف رائعة طيلة مسيرته في الدوري الإيطالي بتصويبات بعيدة المدى.

وكتب كاندريفا عبر حسابه على إنستجرام: "عزيزتي كرة القدم، اليوم واحد من أهم أيام حياتي، جاء الوقت لأقول وداعا، هنا في سان سيرو معبد كرة القدم حيث سأخوض آخر مباراة لي".

وأضاف "رحلتي بدأت هنا منذ 30 عاما ومليئة بالفرح والألم والتضحية والانتصار، وبالتأكيد الكثير من العواطف".

وأتم "عشت حلمي وشغفي، لا أرى ذلك وداعا، لكن نقطة بداية جديدة، شكرا لكرة القدم، أراكم لاحقا".

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ولعب كاندريفا لأندية تيرنانا وأودينيزي وليفورنو ويوفنتوس وبارما وتشيزينا ولاتسيو وإنتر وسامبدوريا وساليرنتانا.

وخاض اللاعب البالغ 38 عاما 502 مباراة في الدوري الإيطالي سجل خلالها 85 هدفا وصنع 100 هدف.

وحقق كاندريفا لقب كأس إيطاليا في لاتسيو.

وبقميص منتخب إيطاليا خاض 54 مباراة دولية سجل خلالها 7 أهداف وتواجد في كأس القارات 2013 وكأس العالم 2014 ويورو 2016.

وخلال مسيرته شغل مركزي الظهير الأيمن ولاعب الوسط بالإضافة لصانع الألعاب.