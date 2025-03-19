ماركو مراد ينضم لـ"صدى البلد" لتقديم "ملعب البلد"
الأربعاء، 19 مارس 2025 - 20:52
كتب : FilGoal
نهاية أزمة السولية مع عضو الأهليانضم مقدم البرامج ماركو مراد لقناة "صدى البلد" لتقديم برنامج "ملعب البلد".
ومن المقرر ان يعود اسم البرنامج إلى "الماتش" بدلا من "ملعب البلد" بعد عيد الفطر، على أن يذاع البرنامج من السبت إلى الأربعاء في الساعة 11:30 مساء.
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