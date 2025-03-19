تشكيل الزمالك – شيكابالا وحسام أشرف يقودان الهجوم أمام الجونة.. وأحمد حسام أساسي

الأربعاء، 19 مارس 2025 - 20:48

كتب : أحمد شوقي صلاح

الزمالك - الأهلي - عبد الله السعيد - شيكابالا

يقود الثنائي حسام أشرف ومحمود عبد الرازق شيكابالا تشكيل الزمالك الأساسي خلال مواجهة الجونة.

ويلعب الزمالك أمام الجونة بعد قليل ضمن دور المجموعات من كأس عاصمة مصر.

ويظهر أحمد حسام القادم من الجونة في التشكيل الزمالك الأساسي للمرة الأولى تحت قيادة جوزيه بيسيرو.

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وجاء تشكيل الزمالك لمواجهة الجونة كالتالي:

حراسة المرمى : محمد صبحي.

خط الدفاع : أحمد حسام - محمود حمدي "الونش" - صلاح مصدق.

خط الوسط : محمد حمدي - أحمد محمود – عبد الله السعيد - ناصر ماهر .

خط الهجوم : مصطفى شلبي - حسام أشرف – محمود عبد الرازق "شيكابالا.

ويتواجد على مقاعد البدلاء: محمود الشناوي ومصطفى الزناري ومحمود بنتايج وعمر جابر وأحمد عبد الرحيم "إيشو" ومحمود جهاد وسيف فاروق جعفر ومحمد عاطف وناصر منسي.

فيما جاء تشكيل الجونة لمواجهة الزمالك كالتالي:

حراسة المرمى : محمد علاء.

خط الدفاع : عبد الجواد تعلب - أحمد العش - أحمد شوشة - أليو جاتا.

خط الوسط : نور السيد - حافظ إبراهيم - سيف شيكا.

خط الهجوم : علي الزاهدي - أوجو صامول - فيفور أكيم.

ويتواجد على مقاعد البدلاء: حسن شاهين وعصام صبحي وأحمد رضا ومحمد عماد وبلال السيد ومحمد النحاس وأحمد عادل عبد الرسول ومحمد محمود ورضا صلاح

الزمالك الجونة كأس عاصمة مصر
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