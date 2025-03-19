مبابي مازحا: سأطلب من مودريتش نصائح للفوز بالكرة الذهبية

الأربعاء، 19 مارس 2025 - 20:10

كتب : FilGoal

لوكا مودريتش - كيليان مبابي - كرواتيا وفرنسا

أوضح كيليان مبابي مهاجم منتخب فرنسا وريال مدريد أنه يدرك أنه بات مرشحا للتتويج بالكرة الذهبية هذا العام.

ويتألق مبابي مع الفريق الملكي في الشهور الأخيرة بعد بداية متذبذبة.

وقال مبابي مازحا في مؤتمر صحفي: "سأطلب من لوكا مودريتش نصائح للفوز بالكرة الذهبية".

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وأضاف "مواجهة منتخب كرواتيا؟ ألعب مع لوكا مودريتش اللاعب الأسطوري، يسعدني اللعب إلى جانبه كل يوم، فهو دائما لديه نفس الرغبة في الأداء الجيد".

وأكمل "إنه لشرف عظيم أن أكون زميله في الفريق. لقد مازحنا بعضنا البعض هذا الأسبوع حول مواجهة فرنسا وكرواتيا".

وتابع "الإهانات لعائلة أدريان رابيو؟ لا أفهم لماذا يُهاجمون عائلات اللاعبين في المدرجات، ليس فقط في باريس سان جيرمان، ففي العام الماضي في ليون، تعرضت والدة برادلي باركولا للإهانة أيضًا".

وأتم "هذا الأمر يزداد شيوعًا في جميع الملاعب. لقد تجاوز الحد".

وعاد كيليان مبابي نجم ريال مدريد لصفوف منتخب فرنسا بعد غيابه منذ أكتوبر الماضي.

وأعلن ديديه ديشامب المدير الفني للمنتخب الفرنسي قائمة لاعبيه التي ستلعب مباراتي ربع نهائي دوري الأمم الأوروبية شهر مارس الجاري.

وسيلعب الديوك ضد كرواتيا مرتين يومي 20 و23 مارس في دوري الأمم الأوروبية.

وشهدت القائمة عودة مبابي لأول مرة بعد غيابه عن معسكر أكتوبر ومعسكر نوفمبر الماضيين.

كما عاد الثنائي أوريلين تشواميني لاعب ريال مدريد وبنجامين بافار مدافع إنتر.

وقرر ديشامب استدعاء ديزيريه دويه لاعب باريس سان جيرمان الشاب لأول مرة.

فيما غاب نجولو كانتي لاعب وسط اتحاد جدة عن القائمة.

وجاءت قائمة الديوك على النحو التالي:

حراسة المرمى: لوكاس شوفالييه (ليل الفرنسي) - مايك ماينان (ميلان الإيطالي) - بريس سامبا (لانس الفرنسي)

الدفاع: جوناتان كلوس (نيس الفرنسي) - ثيو هيرنانديز (ميلان الإيطالي) - إبراهيما كوناتي (ليفربول الإنجليزي) - جول كوندي (برشلونة الإسباني) – لوكاس دين (أستون فيلا الإنجليزي) - بنجامين بافار (إنتر ميلان) - ويليام ساليبا (أرسنال الإنجليزي) - دايوت أوباميكانو (بايرن ميونيخ الألماني)

الوسط: مانو كوني (روما الإيطالي) - أدريان رابيو (مارسيليا الفرنسي) - وارين زائير إيمري (باريس سان جيرمان الفرنسي) – إدواردو كامافينجا (ريال مدريد الإسباني) – ماتيو جيندوزي (لاتسيو الإيطالي) - أوريلين تشواميني (ريال مدريد)

الهجوم: كيليان مبابي (ريال مدريد) - برادلي باركولا (باريس سان جيرمان الفرنسي) - عثمان ديمبيلي (باريس سان جيرمان الفرنسي) - راندال كولو مواني (يوفنتوس) - مايكل أوليسي (بايرن ميونيخ الألماني) - ماركوس تورام (إنتر الإيطالي)

كيليان مبابي لوكا مودريتش فرنسا كرواتيا
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