مباشر دورة قطر الدولية - مصر للشباب (0)-(0) قطر الأولمبي.. بداية ساخنة

الأربعاء، 19 مارس 2025 - 19:55

كتب : FilGoal

أحمد خالد كباكا - منتخب مصر للشباب - ليبيا

ينقل FilGoal.com تغطية حية ومباشرة لمباراة منتخب مصر للشباب ضد منتخب قطر الأولمبي في دورة قطر الدولية الودية.

ويشارك المنتخب المصري للشباب مع المنتخبات الأوليمبية لدول قطر وكرواتيا والإمارات في الفترة من 16 الي 26 مارس الجاري ضمن استعدادات مصر للمشاركة في كاس الأمم الإفريقية للشباب.

ويأتي ذلك ضمن استعدادات منتخب مصر للمشاركة في كأس الأمم الإفريقية تحت 20 عاما، التي تستضيفها كوت ديفوار من 26 أبريل إلى 17 مايو المقبلين.

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ويستعد منتخب مصر للمشاركة في أمم إفريقيا للشباب والتي تبدأ في 26 أبريل المقبل والمؤهلة لنهائيات كأس العالم للشباب.

وتستضيف كوت ديفوار كأس إفريقيا تحت 20 عاما خلال الفترة من 26 أبريل إلى 18 مايو المقبلين.

ويتأهل منها 4 منتخبات إلى نهائيات كأس العالم بتشيلي خلال الفترة من 27 سبتمبر إلى 19 أكتوبر بمشاركة 24 منتخبا.

وجاء التشكيل على النحو التالي:

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انطلاق المباراة

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