شكوك حول مشاركة فيران توريس أمام هولندا

الأربعاء، 19 مارس 2025 - 19:45

كتب : FilGoal

فيران توريس - إسبانيا

تحوم الشكوك حول قدرة فيران توريس مهاجم برشلونة على المشاركة مع منتخب إسبانيا ضد هولندا في دوري الأمم الأوروبية.

ويصطدم منتخب إسبانيا بنظيره الهولندي في ربع نهائي دوري الأمم الأوروبية خلال فترة التوقف الدولي الحالي.

وغاب توريس عن تدريبات إسبانيا مما أثار الشكوك حول قدرته على المشاركة في مواجهة هولندا.

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وأوضحت جريدة سبورت أن توريس تدرب في الجيمانزيوم كإجراء احترازي، بسبب كدمة تلقاها خلال مباراة فريقه ضد أتليتكو مدريد.

وهي المباراة التي شهدت تألق فيران توريس بتسجيل هدفين في الفوز على صاحب الأرض بنتيجة 4-2.

لعب توريس 48 مباراة دولية، سجل خلالها 21 هدفا، وصنع 5.

ويلعب منتخب إسبانيا مباراتين خلال فترة التوقف الدولي ضد هولندا في ربع نهائي دوري الأمم الأوروبية.

الأولى يوم الخميس في هولندا، والثانية يوم الأحد في إسبانيا.

فيران توريس إسبانيا هولندا
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