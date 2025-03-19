تأكد غياب هداف الدوري الإيطالي عن مباراتي إيطاليا ضد ألمانيا

الأربعاء، 19 مارس 2025 - 17:59

كتب : FilGoal

ماتيو ريتيجي - إيطاليا

تأكد غياب ماتيو ريتيجي مهاجم إيطاليا عن مباراتي ألمانيا في دوري الأمم الأوروبية بسبب الإصابة.

ويلعب المنتخب الإيطالي مباراتين ضد نظيره الألماني في ربع نهائي دوري الأمم الأوروبية خلال فترة التوقف الدولي الحالية.

وأفاد منتخب إيطاليا عبر موقعه: "ماتيو ريتيجي غادر معسكر المنتخب بسبب إصابته بشد عضلي في فخذه الأيمن".

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وأضاف "نتيجة لذلك لن يشارك مهاجم أتالانتا في مباراتي ألمانيا".

يذكر أن ريتيجي هو هداف الدوري الإيطالي حاليا برصيد 22 هدفا.

وسجل ماتيو 6 أهداف خلال 18 مباراة دولية.

ويحل منتخب ألمانيا ضيفا على إيطاليا في ذهاب ربع النهائي يوم الخميس.

قبل أن يستقبله يوم الأحد المقبل في الإياب.

ماتيو ريتيجي إيطاليا ألمانيا
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