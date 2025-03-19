رئيس اتحاد اليد: احتراف 25 لاعبا بأوروبا = التتويج بميداليات في بطولة العالم والأولمبياد

الأربعاء، 19 مارس 2025 - 17:29

كتب : FilGoal

منتخب مصر لكرة اليد

يرى خالد فتحي رئيس الاتحاد المصري لكرة اليد أن وصول منتخب مصر لمنصات التتويج لن يتم سوى باحتراف العديد من اللاعبين المصريين في أوروبا.

ويضم منتخب مصر لكرة اليد العديد من نجوم اللعبة حول العالم، ويلعب أكثر من نجم في فرق أوروبية كبيرة.

وقال فتحي عبر الصفحة الرسمية للاتحاد عبر فيسبوك: "إذا أردنا أن نحقق ميدالية في بطولة العالم القادمة عام 2027 ودورة الالعاب الأولمبية لوس انجلوس 2028 فيجب أن يكون لدي منتخبنا المصري 25 لاعبا محترفا في الدوريات الأوروبية القوية".

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وأضاف "يجب أن يتواجد في صفوف المنتخب المصري 5 أو 6 حراس محترفين مثل محمد عصام الطيار المحترف في هامبورج الألماني ومحمد علي المحترف في سبورتنج لشبونة ويشارك في دوري أبطال أوروبا".

وتابع "نسابق الزمن داخل الاتحاد المصري لكرة اليد لتحقيق هذه الأهداف في فترة الانتقالات الصيفية المقبلة".

وأتم "نريد مساعدة وتحفيز جميع اللاعبين علي الاحتراف الأوروبي دون المساس بحقوقهم أو حقوق الأندية".

يذكر أن منتخب مصر أنهى بطولة العالم الأخيرة 2025 في المركز الخامس بعد خروجه بشكل درامي من ربع النهائي على يد فرنسا.

فقد شهدت آخر دقيقتين في اللقاء صحوة مصرية ليخطف يحيى خالد التعادل في آخر 4 ثواني بنتيجة 33-33.

لكن لوكا كاراباتيتيش نجح في تسجيل هدف سريع، لم يحتسبه الحكم في البداية، وبعد اللجوء لتقنية الفيديو تم التأكد من صحة الهدف الذي تم تسجيله في الدقيقة 29:59.7 أي قبل 3 جزء من الثانية من نهاية اللقاء.

نتائج مصر في آخر 4 نسخ من بطولة العالم "عقدة ربع النهائي مستمرة"

نسخة 2019: الخسارة من الدنمارك 26-20 في ربع النهائي

نسخة 2021: الخسارة من الدنمارك 4-3 برميات الترجيح في ربع النهائي بعد التعادل 35-35

نسخة 2023: الخسارة من السويد 25-22 في ربع النهائي

نسخة 2025: الخسارة من فرنسا 34-33 في ربع النهائي

خالد فتحي منتخب مصر لكرة اليد
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