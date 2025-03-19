بنتايك يكشف كيف سارت مفاوضات الزمالك معه لضمه نهائيا

أوضح المغربي محمود بنتايك لاعب الزمالك أن مفاوضات تحويل عقد الإعارة مع الزمالك إلى شراء نهائي لم تأخذ وقتا طويلا.

وانضم المغربي معارا من سانت إيتيان لمدة موسم مع أحقية الشراء، وفعّل الزمالك بند الشراء قبل أيام.

وقال بنتايك في تصريحات للمركز الإعلامي بالزمالك: "المفاوضات مع الزمالك لم تأخذ وقتا طويلا وكانت سهلة، سواء مع وكيلي أو مع أحمد حسام (ميدو) عضو لجنة التخطيط لقطاع كرة القدم".

وأضاف "حب جماهير الزمالك لي والاحترام المتبادل بيننا سهل مأمورية تجديد عقدي مع الفريق".

وأكمل "طموحاتي مع الزمالك؟ أنا وجميع لاعبي الزمالك هدفنا حصد جميع الألقاب الممكنة، لإسعاد الجماهير التي تساندنا باستمرار في السراء والضراء".

وشدد اللاعب المغربي "الزمالك فريق كبير ينافس على كل البطولات التي يشارك فيها".

وأتم "أشكر جماهير الزمالك على مساندتهم ومساعدتهم لي في الفترة الماضية وأتمنى أن أكون عند حسن ظنهم بي".

وأوضح مصدر من الزمالك لـ FilGoal.com تفاصيل ضم المغربي محمود بنتايك بشكل نهائي من سانت إيتيان الفرنسي.

وقال مصدر من الزمالك لـ FilGoal.com: "ميدو عضو لجنة التخطيط كان له دورا كبيرا في تفعيل بند شراء بنتايك من سانت إيتيان".

وأضاف " ميدو تواصل مع لويك بيران المدير الرياضي للفريق الفرنسي -زميله السابق في وست هام- وأنهى كلاهما الإجراءات سريعا لضم اللاعب".

وتابع "الزمالك توصل لاتفاق لدفع المقابل المادي (مليون يورو) على قسطين بدلا من دفعة واحدة".

وأتم "ميدو أيضا استضاف وكيل اللاعب في القاهرة لحسم الملف سريعا وتوقيع التعاقد لمدة 3 مواسم، كما وجه له دعوة لحضور مباراة القمة".

وكشف الزمالك عن توقيع اللاعب رسمياً على عقود جديدة مع نادي الزمالك لمدة ثلاثة مواسم بداية من الموسم المقبل لينتهي تعاقده بنهاية موسم 2027-2028.

وأنهى مجلس إدارة نادي الزمالك كافة الإجراءات الخاصة بتفعيل بند شراء اللاعب لمدة ثلاثة مواسم.

وأشار الزمالك إلى أن ذلك يأتي في إطار خطة النادي في الحفاظ على العناصر المميزة بصفوف الفريق الأول لكرة القدم بالنادي.