موعد مباراة منتخب مصر المقبلة ضد إثيوبيا.. والقناة الناقلة

الأربعاء، 19 مارس 2025 - 16:37

كتب : FilGoal

هدف تريزيجيه - مصر × بوركينا

يستعد منتخب مصر لملاقاة نظيره الإثيوبي في تصفيات كأس العالم 2026 في مباراة يستضيفها المغرب.

ويلعب منتخب إثيوبيا في المغرب بسبب عدم أهلية ملاعبه لاستضافة مباريات تصفيات كأس العالم.

ويتصدر منتخب مصر حاليا المجموعة الأولى من التصفيات برصيد 10 نقاط. ويأتي منتخب غينيا بيساو في المركز الثاني بـ6 نقاط.

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وكان منتخب مصر بقيادة حسام حسن نجح في التأهل لكأس الأمم الإفريقية المقبلة 2025 في المغرب.

ويقع منتخب مصر في المجموعة الثانية مع جنوب إفريقيا وأنجولا وزيمبابوي.

موعد المباراة

ويلعب منتخب مصر ضد إثيوبيا وسيراليون يومي 21 و25 في الجولتين الخامسة والسادسة من تصفيات إفريقيا المؤهلة لكأس العالم 2026 في الولايات المتحدة الأمريكية.

المباراة الأولى ضد إثيوبيا ستقام الساعة 11 مساء يوم الجمعة.

بينما تقام المباراة الثانية ضد سيراليون في التاسعة من مساء الثلاثاء المقبل.

القناة الناقلة

وتذيع قنوات أون سبورت مباراتي منتخب مصر في تصفيات كأس العالم ضد إثيوبيا وسيراليون.

مصر إثيوبيا سيراليون
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