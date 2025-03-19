تأكد غياب كنو عن مواجهة السعودية ضد الصين في تصفيات المونديال

تأكد غياب محمد كنو لاعب المنتخب السعودي أمام الصين في تصفيات كأس العالم 2026، وفقا لجريدة الرياضية السعودية

وذلك بعد غيابه يومي الاثنين والثلاثاء عن التدريبات الجماعية استعدادًا لمواجهتي الصين واليابان، ضمن الجولتين السابعة والثامنة من التصفيات الآسيوية المؤهلة إلى كأس العالم 2026.

وأوضح المنتخب السعودي عبر موقعه أن كنو يواصل برنامجه العلاجي برفقة الجهاز الطبي.

خضع لاعب وسط الهلال لجلسات علاجية مكثفة، تمهيدًا لتجهيزه للعودة في التدريبات.

وغاب كنو عن المشاركة في التدريبات قبل مواجهة الصين بعد أن شعر بالألم في عضلة الفخذ.

ويسعى اللاعب للحاق بمباراة اليابان ضمن الجولة الثامنة من التصفيات الآسيوية المؤهلة إلى كأس العالم 2026.

سيغادر كنو مع بعثة المنتخب السعودي إلى طوكيو، العاصمة اليابانية عقب مباراة الصين.

وفي سياق آخر، وصل سعود عبد الحميد، ظهير نادي روما الإيطالي، وشارك في التدريبات مباشرة مبديًا جاهزيته لخوض مباراة الصين الخميس في القائمة الأساسية.

فيما اكتفى فيصل الغامدي ومروان الصحفي لاعبا بيرشوت بإجراء تدريبات لياقية، عقب وصولهما إلى الرياض العاصمة السعودية الأحد.

وبدأ الأخضر معسكره الإعدادي الأحد قبل مواجهة الصين 20 مارس الجاري، واليابان في الـ 25 من الشهر ذاته على ملعب سايتاما 2002.

وتطير بعثة المنتخب السعودي في طائرة خاصة إلى طوكيو العاصمة اليابانية، فجر الجمعة، عقب الفراغ من مباراة الصين، استعدادًا لمواجهة منتخب السموراي ضمن الجولة الثامنة من التصفيات الآسيوية المؤهلة إلى كأس العالم 2026.

ويتصدر اليابان المجموعة الثالثة برصيد 16 نقطة، وتحل أستراليا ثانيًا بسبع نقاط، والسعودية وإندونيسيا، والبحرين والصين، بست نقاط لكل منهم.