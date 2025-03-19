ماركا: ريال مدريد يختار مدافع جديد ويصرف النظر عن ساليبا وكوناتي

كشفت صحيفة ماركا الإسبانية عن أن ريال مدريد قرر منح الأولوية في التعاقد مع مدافع بورنموث ديان هويسين في الصيف المقبل.

وذكرت الصحيفة أن ريال مدريد قرر التعاقد مع هويسن وصرف النظر عن الثنائي الفرنسي وليام ساليبا مدافع أرسنال، وإبراهيما كوناتي مدافع ليفربول.

ديان هويسين المدافع الإسباني البالغ من العمر 19 عامًا بات مرشحا رئيسيا لدعم خط دفاع ريال مدريد بجانب راؤول أسينسيو المنتظر أن يتم توقيع عقد طويل الأمد معه، في ظل إصابات ديفيد ألابا وإيدير ميليتاو.

واستدعى لويس دي لافونتي المدير الفني لإسبانيا هويسين لقائمة الماتادور بدلا من إينيجو مارتينيز مدافع برشلونة المصاب.

ماركا ذكرت أن ريال مدريد سيتحرك مبكرا لضم مدافع بورنموث تجنبا لتكرار سيناريو الصيف الماضي حين نجح مانشستر يونايتد في ضم ليني يورو أولاً.

وأشار إلى أن الصفقة قد تتكلف 50 مليون جنيه أسترليني نظرا لوجود شرط جزائي في عقد اللاعب، بالإضافة لرغبة بورنموث في الحفاظ على نجومه في ظل سعيه للتأهل إلى دوري أبطال أوروبا الموسم المقبل.

ويحتل بورنموث المركز العاشر في الدوري الإنجليزي برصيد 44 نقطة بفارق 5 نقاط فقط عن تشيلسي صاحب المركز الرابع برصيد 49 نقطة وذلك قبل 9 جولات من نهاية المسابقة.

وشارك هويسين أساسيًا هذا الموسم في 18 مباراة من أصل 23 مباراة خاضها في الدوري الإنجليزي الممتاز هذا الموسم، وسجل هدفين.