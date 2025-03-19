سبورت: صلاح يقف في طريق انتقال لويس دياز إلى برشلونة

يحول محمد صلاح لاعب ليفربول بإمكانية انتقال زميله لويس دياز إلى برشلونة خلال فترة الانتقالات الصيفية المقبلة.

وفقا لصحيفة سبورت فإن أرني سلوت قد وافق بالفعل على رحيل لويس دياز عن الفريق بنهاية الموسم المقبل.

ويعد برشلونة أحد أكبر المهتمين بضم لويس دياز لتدعيم مركز الجناح الأيسر وهو لاعب يملك المواصفات التي يبحث عنها النادي.

تبقى مشكلتان توقفان الصفقة حتى الآن، الأولى هي إمكانية طلب ليفربول لمبلغ كبير وفي حالة عدم حدوث ذلك سيكون برشلونة قادرا على ضمه.

السبب الآخر لإمكانية صعوبة الصفقة في إمكانية رحيل محمد صلاح عن ليفربول.

وينتهي عقد صلاح مع ليفربول بنهاية الموسم الحالي ولم يتوصل لاتفاق مع النادي لتجديد عقده حتى الآن.

رحيل اللاعبان عن ليفربول بنفس التوقيت لن يكون سهلا وقد يحاول النادي الحفاظ على أحدهما.

كما أن برشلونة ينتظر موقف صلاح وإمكانية ضمه وفي حالة حدوث ذلك الأمر لن يفكر النادي أيضا في ضم لويس دياز.

وكان صحيفة سبورت قد قالت إن محمد صلاح قد عرض نفسه على برشلونة للانضمام للفريق في الموسم المقبل.

وأشارت الصحيفة إلى أن انضمام صلاح لبرشلونة سيكون مرهونا بموافقته على تقليل راتبه لأن برشلونة لن يكون قادرا على تحمل راتبه الحالي.