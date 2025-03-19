موراتا: الانضمام لميلان؟ كان يجب أن أفكر قبل الرحيل عن أتليتكو مدريد

الأربعاء، 19 مارس 2025 - 12:57

كتب : FilGoal

جالاتاسراي - ألفارو موراتا

يرى ألفارو موراتا لاعب جالاتاسراي أنه ارتكب خطأ بالرحيل عن أتليتكو مدريد في الصيف الماضي.

ألفارو موراتا

النادي : جالاتا سراي

ميلان

وكان موراتا قد انضم لميلان في الصيف الماضي قادما من أتليتكو مدريد قبل أن يرحل بعد نصف الموسم وينضم لجالاتاسراي في يناير.

وقال موراتا في تصريحات لشبكة كادينا سير: "أثناء بطولة اليورو كان عقلي مليئا بالأفكار، كان يجب أن أفكر قبل الرحيل عن أتليتكو مدريد".

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وتابع "كنت أود أن أشعر بالحب والتقدير وجاءت فرصة ميلان وتحدث معي فونسيكا كل يوم ولكن بالنظر إلى الخلف لم أكن أفهم أن سيميوني أيضا كان يقدرني ولا يزال يريدني في أتليتكو مدريد".

وأضاف "عندما تمر بفترة صعبة لا ترى الأمور بشكل واضح ولا يهم كم عدد المقربين الذين يقولون إنك ارتكبت خطأ، والدي ووكيلي أخبراني بذلك وكان يجب أن أفكر أكثر في الصيف والآن أقول إنني كان يجب أن أفكر أكثر قبل الرحيل عن أتليتكو مدريد وفي بعض الفترات في حياتك عندما لا تكون بخير فأنت ترتكب الأخطاء".

وأتم "دييجو سيميوني كشص فاجئني كثيرا وساعدني على المستوى الشخصي، لا أتحدث عن كرة القدم والتكتيك وإذا ما كان يدفع بي بشكل أساسي أو لا ولكنه كشخص فاجئني عندما شعرت بالسوء".

ولعب موراتا 25 مباراة بقميص ميلان وسجل 6 أهداف وصنع هدفين قبل الرحيل عن جالاتاسراي الذي سجل بقميصه 3 أهداف حتى الآن في 6 مباريات.

ألفارو موراتا جالاتاسراي ميلان
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