رومانو: ريال مدريد على وشك تمديد عقد مدافعه

الأربعاء، 19 مارس 2025 - 12:49

كتب : FilGoal

ريال مدريد ضد أتليتكو مدريد

كشف فابريزيو رومانو الصحفي المتخصص في الانتقالات عن اقتراب الاتفاق النهائي بين راؤول أسينسيو وفريقه ريال مدريد.

وذكر رومانو عبر حسابه على إكس: "اتفاق راؤول أسينسيو وريال مدريد على عقد جديد طويل الأمد أصبح على وشك الانتهاء."

وأضاف: "سيتم الاتفاق على التفاصيل النهائية خلال الأسابيع المقبلة، ولكن لا شك لدى الطرفين بأن أسينسيو سيوقع عقدًا جديدًا مع النادي."

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وينتهي عقد أسينسيو في صيف 2026.

وتم استدعاء مدافع ريال مدريد صاحب الـ 22 عاما لأول مرة لقائمة منتخب إسبانيا استعدادا لمواجهة هولندا في ربع نهائي دوري الأمم الأوروبية.

أسينسيو الذي تم تصعيده لأول هذا الموسم من فريق كاستيا (رديف ريال مدريد) لعب 15 مباراة في الدوري، و8 مباريات في دوري أبطال أوروبا و4 مباريات في كأس الملك، ومباراتين في السوبر الإسباني.

ويحتل ريال مدريد وصافة الدوري برصيد 60 نقطة، فيما يخوض إياب نصف نهائي كأس الملك أمام ريال سوسيداد.

كما تنتظره مواجهة صعبة أمام أرسنال في ربع نهائي دوري أبطال أوروبا.

ويعاني ريال مدريد من نقص في لاعبي قلب الدفاع في ظل إصابة إيدير ميليتاو، وعدم استعادة ديفيد ألابا عافيه بشكل كامل بعد العودة من إصابة طويلة لإجراءة جراحة الرباط الصليبي.

راؤول أسينسيو ريال مدريد
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